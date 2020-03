PolverieraPordenone Exxx…Polzive!!! Figure di Merda del super direttore sanitario: le RSU smentiscono il pericolante Jo Polimeni: “Mentre qualcuno va in ferie…, gli operatori fanno più notti di seguito per carenza di personale…”. Disordine viruloso: ogni dirigente va per conto proprio. Esclusivo.

A Pordenone i casi di contagio raddoppiano e il DG va in ferie.

Dopo che Moretton aveva sollevato la vicenda sulle ferie del Direttore Generale dell’azienda sanitaria del Friuli Occidentale Jo Polimeni, scendono in campo le Rsu che, con una lettera durissima, inceneriscono e smentiscono tutto l’armamentario para-organizzativo e riparatore del DG toscano e già responsabile del Dipartimento salute del PD. Un caos dettagliato in una lettera di fuoco. Chi aveva scelto il fuggiasco dalla Basilicata?

Scrivono le RSU e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza al fenomeno Jo Polimeni: “…da giorni rileviamo insufficiente rigore nell’accesso alle sedi aziendali, che non si limitano al solo ospedale di Pordenone. (…). Non è stata data nessuna indicazione sull’impiego e sull’eventuale addestramento del personale sanitario sotto utilizzato per la chiusura degli ambulatori. Ogni dirigente va per conto proprio. (…). La gestione dell’emergenza sanitaria nell’azienda Friuli Orientale ci pare sia mancata di capacità gestionale unica, sottovalutando, o peggio, quasi deridendo le preoccupazioni espresse dai lavoratori e dalle loro diverse rappresentanze. Questo ha provocato evidenti rischi per la salute di molte persone”. Ecco le richieste dei delegati RSU e RLS-AsFO: