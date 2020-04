PolverieraPordenone Exxx…Polzive!!! Noncello in fiamme. Il sindaco Ciriani caldeggia l’assalto a Montecitorio coi carriarmati. Il caso finisce sul tavolo del ministro Lamorgese, interrogazione dell’onorevole Fratoianni. Esclusivo

Leggi bene la replica di Ciriani a Montagner. Chi sarebbe il Max che la brigata d’assalto pordenonese vorrebbe portarsi dietro? I sospetti, a Est del Nord Est, si sprecano. Max Chi?

Il sindaco di Pordenone (sindaco, non uno qualunque), ha dato ospitalità sulla sua pagina facebook a una singolare iniziativa che, invece di censurarla, l’ha sostenuta. Scrive Omar Montagner:

“…facciamo un salto a Montecitorio con una dozzina di carriarmati…”. Una muscolare prova di golpe a tutto tondo. Sul punto, sollecitato dall’ex parlamentare Serena Pellegrino, interviene l’onorevole di Leu, Nicola Fratoianni:

“Mi è stato segnalato che il sindaco di Pordenone (Fdi) su Facebook, mentre qualche suo amico gli scrive e gli propone “di prendere un po’ di militari, andare a Montecitorio, ecc…”, invece di rispondergli che scrivere queste cose è da perfetto idiota, ci si mette a scherzare amabilmente, sostenendolo.

Ora che questa vicenda è diventata di dominio pubblico, il sindaco dirà, come capita di solito quando vengono beccati, che stava scherzando. Sarebbe bene che con le Istituzioni democratiche non ci scherzasse”. Questa la reazione del portavoce di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni.

“Questa destra – prosegue l’esponente di Leu – da una parte istericamente denuncia che il Parlamento deve essere aperto, e dall’altra fa vedere il suo vero pensiero sulla democrazia: una destra inconcludente e pericolosa.”

“Ora non sarebbe male che il Prefetto di Pordenone spiegasse a questo sindaco che con le Istituzioni non si scherza. In attesa delle scuse di questo signore – conclude Fratoianni – noi comunque presenteremo sulla vicenda un’interrogazione alla ministra dell’Interno”. Lo rende noto l’ufficio stampa di SI-Leu. Roma 6 aprile, ore 15.

Elisabetta scrive:

“Mi son sentita di commentare così sulla sua bacheca: “Ma il sindaco del Comune di Pordenone Alessandro Ciriani (vale a dire un rappresentate delle istituzioni e non un privato cittadino) può ospitare sulla propria bacheca sghignazzare e scherzare amabilmente su espliciti inviti al golpe? Con l’aggravante della situazione in cui ci troviamo tutti, con sospese molte delle garanzie costituzionali tipo la libertà di movimento? Allora quando lei ogni sera ci invita a stare a casa e quindi implicitamente a credere nelle istituzioni – compresa quella del Sindaco – che ce lo ordinano, in realtà non ci crede per niente e pensa che siano una burletta? Che siamo nelle mani di “4 farabutti”?”

Fabrizio:

“Pensare che qualche giorno fa i suoi “generali” si erano indignati profondamente perché un politico gli aveva scritto “sindaco lei non conta nulla”, accusandolo di voler gettare discredito sulla città perché non si dicono queste cose ad una figura istituzionale come quella del sindaco”.