PolverieraSantoianni Exxx…Polzive!!! Saliti a 20 i morti della casa di riposo di Paluzza (Ud). Il direttore nominato per sbaglio dal capo dello stato, rinuncia all’onorificenza. L’indignazione di Mazzolini e della stampa nazionale. Esclusivo.

L’indignazione della stampa italiana a conoscenza dei fatti (La Verità) e il vice presidente del consiglio Stefano Mazzolini, era salita alle stelle a causa di questa nomina così irrituale.

Il direttore della casa di riposo di Paluzza e di San Vito al Tagliamento (Pn), rinuncia all’onorificenza che il Capo dello Stato gli aveva attribuito per sbaglio.

«Voglio evitare che questo riconoscimento determini il turbamento della comunitá locale di Paluzza oltre che l’accostamento del tutto indebito e improprio allo svolgimento delle necessarie verifiche giudiziarie che affronteró, se del caso, con la serenitá di chi sa di aver adempiuto ai propri obblighi nel rispetto delle disposizioni ricevute e delle norme vigenti. Come ho avuto modo di scrivere al Presidente da parte mia continueró, Cavaliere o meno, a svolgere il mio lavoro con la convinzione che fare del proprio meglio semplicemente il mio modo di fare».

Contro l’onorificenza a Santoianni si era schierato Stefano Mazzolini, leghista vice presidente del consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, che aveva definito la nomina «uno schiaffo ai morti della casa di riposo di Paluzza (diretta da Santonianni, ndr), a tutte le loro famiglie e ai lavoratori della struttura. Il Quirinale – aveva incalzato Mazzolini prima di distribuire onorificenze, dovrebbe informarsi meglio sui fatti. Santoianni non mi pare abbia gestito al meglio l’emergenza. I morti accertati per Coronavirus evidenziano le sue responsabilità. E a quanto risulta, il direttore della casa di riposo di Paluzza ha fatto lavorare il suo personale non sempre con le precauzioni dovute mettendo a repentaglio la salute di operatori e ospiti».