PolverieraSindacato Exxx…Polzive!!! La cupola sindacatocratica udinese su tutte le furie: Chi sono i sindacalisti che attaccano la Uil inviando le foto a Leopost? Dura intemerata del segretario regionale Bressan in difesa dell’iscritto Del Longo senza mascherina. Il testo. Scoppia il caso delle patenti di servizio. Esclusivo.

La UilFpl complice del reato penale “Epidemia Colposa”.

Per l’Unione sindacale del segretario Bressan, il comandante Eros Del Longo va difeso a prescindere, anche se non porta la mascherina in un luogo chiuso. Epidemia Colposa.

Tre pagine di insulti contro Leopost e insinuazioni verso una parte di sindacalisti che si permette di sollevare alcune critiche rispetto al modo in cui viene gestito il personale della Polizia Locale di Udine. La UilFpl del segretario regionale Luciano Bressan, è il sindacato che detiene il maggior numero di iscritti fra gli agenti della polizia locale di Udine. Lo stesso Del Longo e il braccio operativo Clocchiatti, sono le punte di diamante della cupola udinese di via Girardini, ai quali va aggiunto il responsabile della sicurezza della Uil (guarda caso) De Grassi. Per gli agenti di Udine essere iscritti alla Uil è una cuccagna, significa straordinari dedicati, missioni, accumulo di ferie e altre generosità. Una cupola che agisce all’ombra del palazzo. Il contenuto della lettera inviata ai dipendenti stupisce per il tono di natura indiziaria e colpevolista verso Leopost. Accuse pesanti che si possono leggere in calce alla pagina. “…commenti faziosi (senza mascherina è fazioso?) e pretestuosi al solo fine di denigrare alcuni dei presenti…”. Ma, proprio a margine delle accuse del segretario regionale Luciano Bressan (vecchia conoscenza e querelante blogger) a Leopost, spunta il giallo delle patenti di servizio. I nuovi arrivati, non avendo le patenti di servizio, non possono condurre i veicoli, di conseguenza le pattuglie devono essere composte da almeno un agente anziano. Pare che Del Longo, dopo un caso esploso lo scorso anno, abbia concesso una deroga ai nuovi arrivati visti gli impegni di Friuli Doc e del Referendum. Ecco un brano della paternale.