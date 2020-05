PolverieraSlovenja Exxx…Polzive!!! Due soldati Sloveni fanno inginocchiare coppia di italiani nel bosco e gli puntano le armi. Serracchiani furiosa: “Ho già informato la Farnesina”. Video esclusivo.

Ecco il video e i dettagli esclusivi andati in onda nel telegiornale di ieri sulla Tv triestina TeleQuattro. Il servizio è di Marco Stabile. Un episodio incredibile accaduto alcuni giorni fa sul confine fra la Slovenia e l’Italia, zona val Rosandra e portato alla luce solo ieri. La deputata Dem Serracchiani ha annunciato interrogazione al ministro competente.

Fucile contro una coppia di italiani sul confine, Serracchiani a Di Maio: “Chiarisca l’episodio sulle notizie dei fatti inquietanti accaduti sul confine tra Italia e Slovenia chiederò al ministro Di Maio di fare chiarezza con la controparte slovena. Nessun cittadino, italiano o sloveno, deve temere di finire sotto la minaccia delle armi facendo una passeggiata”. Le parole sono della deputata del Partito democratico Debora Serracchiani in seguito alla notizia di quanto accaduto a una coppia di italiani residenti in Slovenia. Precisando di aver “già informato per le vie brevi la Farnesina”, la dem ha chiesto al ministro degli Affari esteri Luigi Di Maio di “compiere passi opportuni presso il Governo sloveno affinché tutti gli aspetti di questo episodio siano resi noti”.

Serracchiani si sofferma poi sulla presunta presenza di paramilitari sul territorio sloveno, gruppi che ad ogni modo il governo di Lubiana aveva già in passato controllato fermandone l’operato. “Se, come riportato, ci sono paramilitari che girano armati nei pressi del nostro confine, il fatto è inaccettabile” conclude la deputata del Pd.