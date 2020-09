PolverieraTorre-Natisone Exxx…Polzive!!! La Lega di Bosello infilza il sindaco forzista di Tarcento (Ud). Video esclusivo.

Graziano Bosello attacca il comune di Tarcento. Chi ha infilato nello statuto delle nuove Comunità la norma anti-minoranze? quella del diritto di veto? Sbrego democratico fra la Lega del segretario cittadino di Lignano e il comune di Tarcento. Bosello è anche assessore a Drenchia.

Il segretario leghista si è accorto immediatamente che qualcosa, in quello statuto elaborato e cucito a misura del comune di Tarcento, non andava e l’altra sera in consiglio a Drenchia è passato solo per un voto. Contrari il vice sindaco Iurman, l’assessore Bosello e 3 consiglieri. Il punto critico sul quale il segretario della Lega di Lignano Bosello ha tarato l’accusa, è quello dell’art. 7 che investe il comune di Tarcento, quello più popoloso, di un potere di veto amministrativo che lede i più elementari principi democratici che sono quelli della tutela delle minoranze e, in questo caso, dei comuni minori. Bosello è una furia e, nelle pieghe di questa disinvoltura istituzionale, intravede lo zampino del segretario comunale di Tarcento Marco Coiz che punta a fasi nominare direttore della futura comunità. Uno sbrego amministrativo riassunto da Bosello nel video che mette in guardia gli amministratori su una pericolosa deriva autoritaria da parte di un autoproclamatosi comune capofila della nuova Comunità delle Valli del Torre e Natisone innaturalmente messe assieme.