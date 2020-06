PolverieraTrieste Exxx…Polzive!!! Decaduto per inconferibilità d’incarico il presidente del porto Zeno D’Agostino: non poteva metter piede nella sede dell’autorità portuale di Trieste. Polverizzato il memorandum sulla via della seta. Esclusivo

Tutti gli atti firmati da D’Agostino sono nulli. Compreso il memorandum sulla via della seta sottoscritto a Roma. Bufera cosmica su Trieste, il cui porto è uno dei primi 10 in Europa.

L’Anac ha dichiarato nulla la nomina di Zeno D’Agostino a presidente dell’autorità di sistema portuale del mare Adriatico orientale, un ruolo che D’Agostino ricopriva ormai da circa 4 anni. La sentenza, del marzo scorso, è stata resa nota solo nel pomeriggio di ieri, giovedì. Alla base della decisione dell’autorità anti corruzione, l’incompatibilità con il precedente incarico che D’Agostino ricopriva come presidente del TTP, il Trieste terminal passeggeri. Gli uffici dell’autorità portuale triestina stanno elaborando un ricorso urgente al Tar. L’elemento giuridico che ha portato l’ANAC a far decadere D’Agostino è stato quello dell’inconferibilità. Decisivo il ruolo di presidente del Trieste Terminal Passeggeri, poiché la società, che si occupa di alcuni servizi portuali, è detenuta per il 40% dall’autorità portuale stessa di cui D’Agoistino è presidente. L’Inconferibilità è stata richiamata dall’Anac a causa di cariche in conflitto con l’incarico di presidente che, secondo i giudici, non avrebbe dovuto nemmeno metter piede negli uffici dell’Autorità.

Della questione è stata informata la ministra Paola De Micheli affinché si possa trovare una soluzione perlomeno commissariale, in quanto tutti gli atti da lui firmati in questi 4 anni e mezzo, non hanno alcun valore, compresi gli accordi italo-cinesi sottoscritti a Roma sulla via della sera. Ricorso al Tar urgente ma fin d’ora, a causa dell’effetto retroattivo del provvedimento, gli scenari sono devastanti.