PolverieraTrieste Exxx…Polzive!!! Dipiazza scavalca Fedriga. Dopo l’annunciata griglia con amici, esplode il “MayorDay” con video esilarante. Carbone puntualizza sulla “Carta di Rieti”. Le interviste riparo di ieri del sindaco: Pezo el tacon del buso. Il popolo: Volemo el video. Esclusivo.

Ecco il video. Intanto, il sindaco tenta di graffiare gli specchi e, come si dice in Veneto, il risultato è disastroso: Pezo el tacon del buso.

Ben due interviste concesse al sindaco Dipiazza dopo lo scivolone di venerdì santo (“Inviterò a casa per Pasqua alcuni amici” lo ha detto a Trieste Café, video censurato). Ieri all’ora di pranzo con Telequattro e nel pomeriggio (Pelinkovaç) con i ragazzi di TriesteCafé. Un bis per smentire ciò che aveva detto il venerdì precedente. Ma i triestini non ci credono. Anzi, il comunicato della redazione di TriesteCafè in merito al sequestro del video, è oggetto di parecchie critiche:

“La redazione di Trieste Cafè desidera precisare che il video intervista di venerdì scorso, vista la successiva possibile dubbia interpretazione delle parole del Primo Cittadino – in diretta – ha preferito, considerata l’emergenza Covid-19, di non pubblicizzarlo e rimuoverlo dal palinsesto” Addirittura viene scomodata “LA CARTA DI RIETI” che l’ex vice presidente della regione Carbone liquida così:

“…Togliere l’intervista secondo i principi della Carta di Rieti – osserva l’avvocato – significa che in essa era contenuto un messaggio illegale nella gestione di una emergenza. In concreto che risulterebbe che effettivamente ci sarebbe già stata una cena fra amici e il pranzo di Pasqua annunciato non era una battuta ironica di una bicchierata fra amici”. Petardo carsico in attesa dell’ordinanza di Fedriga.

Principi della Carta di Rieti:

“Nove comportamenti. Nove attitudini. Da adottare, e da implementare nei contesti emergenziali derivanti da crisi naturali e ambientali, per la corretta gestione dei flussi di: Comunicazione – le organizzazioni che comunicano sul territorio – Informazione – il timbro narrativo funzionale al racconto sui media e sui social media – e Governo delle relazioni inteso come gestione dei flussi relazionali in entrata e in uscita con tutti i pubblici”.