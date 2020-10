PolverieraTrieste Exxx…Polzive!!! Il popolo si ribella al governo. Scoppia il conflitto sociale. Migliaia di partite iva di fronte alla Prefettura. Orgoglio Dipiazza e Fedriga. Video esclusivo.

Fedriga al fianco dei manifestanti: «Misure inique». Per Dipiazza e Ziberna: “Errore non aver ascoltato i sindaci”. Ormai la situazione è fuori controllo. Mentre a Udine vestaglia riposa, migliaia di persone, ristoratori, baristi, artisti, liberali, oppositori del governo più sbiellato d’Italia, si sono riuniti di fronte alla Prefettura di Trieste per protestare contro le misure contenute nell’ultimo DPCM. Tensione alle stelle causa il dramma sociale cui sono precipitati i titolari degli esercizi pubblici. Su tutti su erge il paladino dell’impresa privata, il sindaco di Trieste del fare che innalza il vessillo della rivoluzione: «Non rispetteremo il DPCM». Apoteosi triestina nel video.