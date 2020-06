PolverieraTrieste Exxx…Polzive!!! Il porto dei veleni. Babuder: “So chi ha inviato la segnalazione alla GdF…”. Il Ministro De Micheli nomina Mario Sommariva commissario del porto di Trieste. Tutta la regione mobilitata per l’ex presidente. Esclusivo

Mario Sommariva, attuale Segretario Generale dell’autorità portuale di Trieste, è il commissario straordinario del porto. E’stato nominato pochi minuti fa dal ministro Paola De Micheli. Sommariva è ritenuto, per la sua esperienza, il braccio destro del decaduto Zeno D’Agostino, il presidente azzerato ieri dal suo ruolo di presidente dall’autorità anticorruzione.

A Trieste è in pieno svolgimento una protesta dei portuali in difesa del presidente, il consigliere regionale Russo ha avviato una petizione sulla piattaforma “Change.org”. La situazione non è semplice e, viste le articolazioni burocratiche, lo scenario futuro per D’Agostino e Trieste si fa grigio.

Il Ministero competente ha annunciato che non si opporrà alla delibera dell’autorità anticorruzione che ha fatto decadere il presidente; il ricorso, eventualmente, sarà istruito da chi è stato colpito dal provvedimento.

Tuttavia, la vicenda sulla decadenza di D’Agostino sta assumendo i tratti di una nuova stagione di veleni. La testimonianza si è avuta stasera su “Telequattro”, la Tv triestina che ha seguito minuto per minuto la vicenda. Ospite in studio il consigliere comunale Babuder che si è lasciato sfuggire una battuta molto sibillina. “Io so chi ha fatto la segnalazione alla Guardia di Finanza”. Avarino sorpreso…, domanda: “Come fa a sapere?”. Chi è stato? Risponde il consigliere comunale: “Qualcuno avrà ricevuto il dispaccio…”. Una battuta dal sen sfuggita che ha scatenato i retroscenisti e i complottisti triestini. Chi avrà inviato la segnalazione? Chi aspira a riprendersi il posto? Chi ha mantenuto dei buonissimi rapporti con la Guardia di Finanza locale? Nulla accade per caso e questo è un giallo carsico cui molti intravedono una regia femminile. The end.