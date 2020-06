PolverieraTrieste Exxx…Polzive!!! La mossa di Zeno D’Agostino sul premier Conte: L’ex presidente si affida a Guido Alpa, l’avvocato genovese “padre professionale” del premier. Validi tutti gli atti. Esclusivo.

Una mossa che alcuni ritengono decisiva e di alta levatura. Un legame: D’Agostino-Alpa-Conte.

Tutti gli atti firmati fino alla delibera dell’autorità anti corruzione sono validi, il chiarimento è fornito dall’Anac al TgrFvg.

Come si legge nella delibera del marzo scorso, l’ANAC ha contestato a D’Agostino l’inconferibilità della nomina a presidente dell’autorità portuale a causa del suo ruolo di consigliere del Cda del TTP. Gli incarichi di amministratore di ente pubblico non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi in enti di diritto privato e finanziati dall’ente pubblico che conferisce l’incarico. Da qui la decisione dell’autorità anticorruzione di far decadere dalla carica di presidente Zeno D’Agostino, colui che ha portato il porto di Trieste fra i primi in Europa

L’ex presidente, che incontra la solidarietà dell’intero arco politico e imprenditoriale regionale, ha dato mandato all’espertissimo avvocato Guido Alpa di affrontare il nodo della delibera. D’Agostino punta sul fatto che in TTP non aveva ruoli di gestione.

Chi è Guido Alpa? L’avvocato genovese è legato da una lunga amicizia col premier Giuseppe Conte, ex presidente del Consiglio nazionale forense, ordinario di diritto civile alla Sapienza, è considerato il “padre” professionale del premier. Una delle persone, da sempre, a lui più vicine. Anche oggi, i due continuano periodicamente a sentirsi. In una recente intervista pubblicata su “La Stampa”, l’avvocato aveva narrato alcuni aspetti della loro amicizia.

«Lui – racconta Alpa – è molto impegnato. Però rivelo una cosa: mi chiama la domenica, per chiedermi come sto, come mi vanno le cose. Non gli do alcun consiglio, non ne ha bisogno». La politica è un argomento di conversazione? «No, non ne parliamo mai. Anche perché la pensiamo diversamente, io sono sempre stato socialista e morirò socialista». E sullo studio associato? «Nulla di strano, eravamo coinquilini, ma due attività separate».

Il professor Alpa, vanta amicizie importanti fra cui anche Luigi Bisignani. Lo studio dell’avvocato genovese è del resto molto noto e affermato. Ad Alpa, già presidente del consiglio nazionale forense, si rivolgono pezzi grossi della finanza italiana, incluso il finanziere Raffaele Mincione.

Un anno fa circa, esplosero le polemiche sul curriculum di Conte, sul suo concorso universitario e i rapporti dello stesso Alpa con la Link, l’ Università messa in piedi dall’ex ministro democristiano Enzo Scotti, salita agli onori della cronaca mondiale per la scomparsa di Joseph Mifsud, uomo chiave del Russiagate.