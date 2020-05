PolverieraTrieste Exxx…Polzive!!! La Nave-Covid voluta dal PivettaroRegionale travolge il consiglio comunale: l’opposizone abbandona l’aula. Sospesi i lavori. Video esclusivo di Riccardi: “Sfido chiunque”. A Trieste lo prendono per il culo: Cicio no xe per barca. Esclusivo

Ecco il pivettaro mentre dà lezioni di “sfido chiunque” al consigliere regionale Francesco Russo che si era offerto di trovare altre soluzioni rispetto alla nave per gli anziani. Il Pivettaro Regionale ha rifiutato qualsiasi collaborazione.

Ed oggi si è avuta la risposta plastica dello psicodramma cui il vice presidente ha trascinato Fedriga e l’intero centrodestra regionale.

I riflessi sono atroci e le figure di merda cui ha esposto la regione sono planetarie. Reazione anche in consiglio comunale a Trieste: Le forze di opposizione di centrosinistra – Pd, Italia Viva, Open Fvg e Cittadini- hanno abbandonato la seduta virtuale del Consiglio comunale di Trieste. Lo hanno fatto per protesta acuendo lo scontro sulla nave-ospedale che l’Asugi vorrebbe impiegare per trasferirvi gli anziani delle case di riposo triestine positivi al coronavirus. Sospeso il consiglio comunale di Trieste e centrodestra completamente stordito. La nave-Covid che doveva rappresentare per Riccardi la pedana di lancio verso la consacrazione a candidato presidente della regione FVG nel dopo Fedriga, ha messo in luce tutte le sue incertezze, le debolezze e le paure. E questa scelta disastrosa, nata dalle indicazioni del Pivettaro che ha voluto Poggiana all’AsuGi, sta facendo precipitare il centrodestra FVG nel profondo della peste.

Riccardi scarica le colpe su altri, ma la colpa è tutta sua. Ci sarà da fare i conti sul danno erariale, sulla figura di merda che ha fatto fare a Fedriga mandandolo col cappello in mano a chiedere quasi 5milioni di euri a Borrelli, sulla maggioranza e sulla richiesta di dimissioni che sta interessando l’opposizione del consiglio regionale.

Un caos irrecuperabile a Trieste dove il centrodestra non piglierà più un voto. E’ bene che Fedriga inizia a pensare su una verifica di maggioranza e capire cosa sta accadendo all’interno della sua giunta. E su Forza Italia dove ben 2 rappresentanti (Zanin e Riccardi) stanno affossando il patrimonio di Berlusconi. Prima che sia troppo tardi.