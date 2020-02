PolverieraTrieste Exxx…Polzive!!! Oltraggiato il Giorno del Ricordo: la cattiva coscienza dei comunisti titini sfila in piazza della Borsa. Meloni: “Revocare onorificenza a Tito”. Nelle foibe i morti si contavano per metro cubo. Esclusivo i messaggi dei lettori.

Il disgelo è ancora lontano e la memoria condivisa pure. Anzi, più passa il tempo e più la ferita del dramma delle foibe e della guerra civile sul confine orientale, si allarga, sempre di più. Celebrazioni incarognite.

Ieri Porzùs, oggi in giornata a Basovizza e in serata a Trieste. Stasera se ne è parlato a lungo in TV da Porro su Rete4. Ma prima, i due assessori regionali, Scoccimarro e Roberti. avevano segnalato un’assurda manifestazione che si stava svolgendo in piazza della borsa: nostalgici dei titini e del regime che manifestavano con bandiere jugoslave e del Partito Comunista Italiano. Lo sfregio e l’oltraggio sono stati protocollati dalle parole di Scoccimarro e di alcuni lettori che, su fcebook, hanno certificato il loro disappunto. Scoccimarro: “A Trieste in piazza della Borsa ora. Semplicemente assurdo, un minimo di rispetto, con la bandiera yugocomunista nel giorno del Ricordo”.

In serata a Quarta Repubblica Giorgia Meloni ha annunciato che proporrà al capo dello stato di revocare l’onorificenza della Repubblica Italiana a Tito.