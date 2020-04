PolverieraTrieste Exxx…Polzive!!! Sospesa la convenzione sanitaria con la residenza “LA PRIMULA“. Poggiana aveva autorizzato la struttura nel 2018. Il soggetto gestore non aveva superato le carenze. Bufera sulla commissione che ha concesso i posti letto. Chi era la Vice commissaria nominata da Poggiana? Esclusivo.

Casa di riposo “La Primula”, un caso emblematico. Inserita in un contesto condominiale che ha visto la totalità degli ospiti contagiata e di questi alcuni deceduti, nonché un decesso tra i residenti dello stabile nel quale è incastrata la struttura.

La questione dei posti letto per gli anziani nelle case di riposo a Trieste affonda nel 2018. Almeno per quel che riguarda la sconvolgente cronaca che ha coinvolto quella promiscua de “La Primula“. Il 10 aprile scorso il Direttore generale ha trasmesso alla Presidenza della struttura un elenco sui gravissimi inadempimenti accertati e di dover prendere atto della sospensione a tempo indeterminato dell’autorizzazione all’esercizio datata 03 maggio 2018.

Poggiana, allora direttore generale dell’azienda sanitaria isontino-giuliana, aveva rilasciato l’autorizzazione in deroga temporanea per posti letto di tipologia N3 alla Residenza polifunzionale “La Primula” di Trieste. Ma come si è giunti all’autorizzazione di un’attività cosi delicata a una struttura che già allora presentava vistose carenze sanitarie?

L’allora A.S.U.I.Ts aveva preso atto dei verbali di 4 riunioni della Commissione dell’agosto-settembre 2019, l’azienda di Poggiana aveva tenuto conto dello schema riportato in un decreto del 2019 che riteneva di differire la stipula dell’accordo poichè le condizioni strutturali e sanitarie per l’accoglienza delle persone classificate come N3, erano carenti.

La commissione, presieduta dall’allora Vice Commissario per l’Area dei Servizi Sociosanitari, dott.ssa Mara Pellizzari, aveva assegnato “al soggetto gestore un termine entro il quale procedere al superamento delle carenze ”, e cioè entro il 31.12.2019 (cfr. verbale dd. 04.09.2019).

Intanto, in virtù del recente decreto del 19.03.2020, si procedeva alla riassegnazione dei quarantuno (41) posti letto originariamente attribuiti con determinazione n. 631 del 17.07.2019 alla Residenza polifunzionale Flora, Flora 1, Flora 2 e Flora 3 (Ente gestore Ditta individuale di Saliasi Flora). I 30 originariamente assegnati a LA PRIMULA, diventavano 34.

Il 07.04.2020, l’avvocato Avv. Andrea Miozzo, in nome e per conto della società La Primula S.r.l. chiedeva formalmente di procedere alla stipula dell’accordo con la società La Primula S.r.l., stante il fatto che “con due decreti, rispettivamente di data 26 febbraio 2020 e 19 marzo 2020”, l’Azienda sanitaria giuliano-triestina “attribuiva alla società La Primula s.r.l. complessivi 34 posti letto in Residenza per anziani non autosufficienti, come da bando del 20 febbraio 2019”.

Le carenze, com’è stato dimostrato restavano. Il direttore generale e querelante blogger dell’azienda sanitaria di Trieste, è Antonio Poggiana, già direttore generale dell’ASIUTs.

Il decreto di sospensione dell’attività ha avuto il parere favorevole del

Direttore Sanitario F.F. Dott.ssa Adele Maggiore Parere favorevole del Direttore Amministrativo Dott. Eugenio Possamai Parere favorevole del Direttore dei Servizi Sociosanitari Dott.ssa Maria Chiara Corti.