PolverieraTrump Exxx…Polzive!!! La crisi dei conservatori americani vista dal sostenitore friulano del Tea Party, Simone Bressan. Esclusivo.

Com’era prevedibile, l’invasione di alcuni svalvolati americani dell’altro giorno a Capitol Hill, ha scosso anche il Friuli e fra i molti commenti riportati dalla stampa locale, vi è anche quello di Simone Bressan, ottimo conoscitore del turbolento pianeta repubblicano d’oltreoceano. Bressan rivendica la simpatia per i conservatori americani, ma prende le distanze dal presidente Trump, da colui che ha governato bene il paese. Eppure è proprio il tycoon statunitense l’espressione naturale del grande cambiamento tra i conservatori. Bressan ne sa qualcosa giacchè in quel tempo frequentava gli states, e ricorderà molto bene il modello imposto da Newt Gringrich, ovvero la faziosità come arma politica. Principio che divenne norma col Tea Party, il caucus radicale di un partito Repubblicano sempre più estremo nel suo conservatorismo. Fin dalla sua incubazione, uno dei più espliciti simpatizzanti del Tea Party americano è stato il friulano Simone Bressan. Le prove tecniche per aprire la strada al candidato ideale delle istanze del Tea Party 〈Trump〉, si svolsero una decina di anni fa quando i radicali imposero Sarah Pallin in ticket con John McCain e contro Barak Obama. La debolezza della Pallin fu strategica per costringere i repubblicani a giustificare la ricerca di un candidato ideale come Donald. Non va dimenticato che il Tea Party era legato al movimento evangelista dei “Chritians Born Again” cui uno degli slogan elettorali di grande effetto nella trionfale campagna elettorale per Trump del 2016 era «Dio ha mandato Trump per liberarci dal male». Ora sarebbe una grande delusione anche per la destra europea vedere tramontare il partito fondato da Lincoln, stritolato dal mainstream globale.