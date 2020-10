PolverieraUdine Exxx..Polive!!! Caos viabilità: Il ministero dei trasporti boccia il vice sindaco di Udine Loris Michelini. Esclusivo.

Si chiede l’immediata interruzione dei lavori e lo smantellamento del cantiere. La notizia del parere del ministero delle infrastrutture e dei trasporti riguardo alla realizzazione di una rotonda in viale Venezia a Udine, ha provocato l’ennesimo terremoto in giunta Fontanini. Centrodestra allo sbando e assessori ormai senza guida. Il comitato udinese che guida la rivolta contro le modifiche alla viabilità di Udine Ovest, aveva inviato la richiesta di un parere al ministero il 9 ottobre scorso. Il Comitato contesta i lavori della rotatoria a ridosso di intersezioni stradali. Il direttore generale Antonio Parente, nella sua circolare, è chiaro: “L’intersezione a rotatoria fra viale Venezia e via Ternova viola il decreto ministeriale del 2006 che prescrive il divieto di costruire intersezioni stradali che interetessino “strade comunali”. Bufera giuntale con il vice finito sulla graticola ministeriale.