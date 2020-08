PolverieraUdine Exxx…Polzive!!! Ecco dove l’irresponsabile comandante dei vigili ospita i migrantes. Allarme fra gli agenti per il rischio contagio. Foto Esclusive

Ecco le foto del ripostiglio dove i migrantes recuperati sulle strade provinciali della periferia di Udine vengono ospitati. Si tratta dell’autoparco di via Marco Volpe dove sono parcheggiati i mezzi della polizia locale. Si intravedono le brandine, bottigliette di acqua minerale, degli zaini, sedie e un igienizzate. Gli agenti terrorizzati dal pericolo contagio visto che i richiedenti asilo giungono dalla rotta balcanica dopo aver camminato per mesi e mesi. L’altra sera, almeno in 9 sono stati ospitati nell’aula didattica di via Girardini, poi trasferiti alla Cooperativa CodessFvg (costo per un mese circa 30mila euri). Il lavoro quotidiano di bonifica dei locali è affidato alla cooperativa Naonis, importo circa 200 euri. Agenti di polizia locale sul piede di guerra, in tensione e preoccupati per il pericolo contagio cui sono esposti. Chi tocca quei mezzi dopo che i migrantes hanno dormito nelle vicinanze? Con quale stato d’animo ritornano alle proprie famiglie gli agenti?

Comandante Del Longo irresponsabile, al pari dello sbagliato sindaco Fontanini e dell’assessore Ciani.