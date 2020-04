PolverieraUdine Exxx…Polzive!!! Finisce in Procura, Prefettura, Corte dei Conti e SIAE il video autopromozione della Polizia Locale. Perché è stato rimosso da facebook? Quali illeciti conteneva? Ecco il video integrale. Esclusivo

Ecco il video integrale che ieri sera alcuni iscritti al sindacato UIL FLP avevano pubblicato su facebook. Il via libera alla diffusone era giunto dai vertici del comando udinese, per gran parte iscritto alla UIL.

Com’è stato riferito nel precedente articolo, il video è accompagnato da un brano di Ligabue, non c’è il riscontro SIAE, nei titoli di coda vi sono i nomi di agenti riportati a loro insaputa e gode del patrocinio di regione e comune di Udine. Quali autorizzazioni sono state concesse per l’uso del drone e per le riprese inserite nel video? Alcune sigle sindacali hanno preannunciato ricorso agli organi preposti. Ecco il video.