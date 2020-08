PolverieraUdine Exxx…Polzive!!! Finita la festa gabbato lo santo: Del Longo e Fontanini fanno esplodere la bomba sanitaria in città. Una decina di migrantes ospitati nella sede della Polzia Locale. Agenti chiedono il trasferimento per paura contagio. Esclusivo.

Se non è ammuntinamento, poco ci manca. I vigili del comune di Udine sul piedi di guerra e terrorizzati dal pericolo contagio. Stanotte circa una decina di migrantes, su ordine dell’irresponsabile comandante Del Longo, sono stati ospitati nell’aula didattica del comando di Polizia Locale di via Girardini. Hanno usufruito degli spogliatoti, delle docce, dei bagni e degli spazi dell’armeria per dormire. Una bomba sanitaria incontrollata che travolge il comando dei disperati di via Girardini.

Stamattina sono stati trasferiti nell’autoparco di via Marco Volpe, in attesa del trasferimento in Questura. Successivamente la zona è stata bonificata, tuttavia, secondo testimonianze dirette, la truppa, gli agenti, i sottufficiali vivono questi giorni nell’angoscia di venire contagiati. Sono passati solo pochi giorni dallo show di via Cividale. Venerdì scorso, Fontanini, Fedriga, Del Longo e Ciani avevano organizzato la kermesse in Cavarzerani per propagandare contro i migrantes. L’equazione pende a favore dei mojitos, più tensione uguale più consenso. Soluzioni Zero via Zero. Tre giorni dopo nel capoluogo friulano l’invasione è ormai ingovernabile come dimostra l’episodio di stanotte. Ogni giorno che passa è un rosario per la Lega, un fallimento su tutti fronti. Il tramonto di Udine.