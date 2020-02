PolverieraUdine Exxx…Polzive!!!! Fontanini, Del Longo e Ciani manipolatori e falsificatori di notizie per parareilCulo a Dri, il dirigente Abusivo sessista della polizia locale. Esclusivo.

Questo è uno sbrego da Champion. Un comando della polizia locale che doveva essere il fiore all’occhiello dei leghisti…, totalmente sbandato. La guida è affidata all’inutile Del Longo. Sull’accertamento del limite di velocità (122Km/orari in via Monsignor Nogara a Udine) cui viene data ampia propaganda sulla stampa, il responsabile abusivo e baciapile di Ciani, Giulio Dri, non c’entra nulla.

L’amplificatore cartaceo degli eletti per sbaglio si lascia lusingare dal trio udinese e raccoglie e pubblica le falsificazioni sfornate dai disperati del centrodestra che guidano la città. Dopo il baccalà che il dirigente abusivo Dri ha ricevuto dalle vigilesse che lui aveva oltraggiato (insulti e frasi irripetibili), la Lega udinese corre in suo soccorso. Salvare la faccia e parare il culo a Giulio Dri. Come fare? Si tenta la strada tanto cara ai nipotini di Benito, la propaganda.

Dall’AgenziaFontanini parte il comunicato in cui si esaltano le qualità e disposizioni del dirigente. Addirittura viene diffuso un comunicato relativo a un accertamento di velocità rilevato in data 7 febbraio scorso, oltre 20 giorni fa. Secondo i bene informati, quel giorno il “responsabile” Dri non avrebbe coordinato né deciso l’intervento della pattuglia sul luogo cui la propaganda fa riferimento. Una figura di merda planetaria per tutti e 4 i protagonisti della costruzione e diffusione di notizie false: Dri, Fontanini, Del Longo e Ciani. Salvare il commissario-aggiunto-sessista, a tutti i costi. I 3 falsificatori non sono stati messi al corrente che il capopattuglia che ha rilevato l’infrazione pubblicizzata sull’amplificatore cartaceo, si era rivolto all’ufficiale Di Matteo per chiedere chiarimenti di tipo amministrativo. La procedura ha provocato una forte irritazione in Dri, che non ha esitato a scagliarsi in malo modo contro i due vigili. Ormai in comando la situazione è fuori controllo; episodi di maltrattamento da parte dello zoppetto nei confronti degli agenti sono all’ordine del giorno. Propaganda e falsità della Lega di Udine per nascondere il fallimento dei disperati.