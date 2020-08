PolverieraUdine Exxx…Polzive!!! Il Fallimento di Lega-Fontanini-Ciani: Gigantesca rivolta in via Cividale, disordini e un incendio nella Cavarzerani. Città e Friuli fuori controllo. A Pagnacco (Ud) in 50 con la scabbia. Fedriga al Pepeete. Polizia comunale impegnata a identificare chi fotografa i cassonetti di rifiuti. Video Esclusivo

La città precipita nel letame e la Polizia locale, agli ordini dell’assessore barcollante Ciani, è impegnata a identificare chi fotografa la vergogna quotidiana del degrado dei rifiuti. E’ accaduto stamattina ad Alessandro Russo.

In un mattino d’agosto tutte la paturnie della Lega su sicurezza e ordine rase al suolo. Ecco le mimmagini dell’incendio scoppiato stamattina in Cavarzerani.

Fontanini a funghi, l’assessore Ciani col comandante Del Longo da Tambosco, Fedriga al Papeete, i migrantes devastano la città, un quartiere intero e un incendio nella caserma Cavarzerani. Città fuori controllo, da via Leopardi a via Cividale, Udine, feudo leghista, è precipitato nell’abisso del disordine cronico. E’ accaduto tutto stamattina, quando un gruppo di migrantes ha incendiato suppellettili e pezzi di legno che si trovavano all’interno dell’edificio. Alcuni ospiti sono scappati. Altri, trasferiti a Pagnacco nell’ex seminario di Castellerio, sono fuggiti. Una cinquantina di persone in giro per il paese colpite da scabbia.

È ancora in corso la protesta di un gruppo di migranti, chiusi in quarantena come da indicazioni del sindaco Fontanini dopo i casi di positività tra gli ospiti. Mentre la Polizia locale, per disposizioni dello zoppetto Dri, cocco dell’assessore Ciani, identifica chi fotografa il degrado dei cassonetti di rifiuti sparsi per le vie, la città brucia.

Si registrano nuovi arrivi in Friuli,. Poco fa a Pradamano (Ud), una ventina di migrantes sono stati intercettati dalla Polizia, altri 35 migranti tra Pulfero e San Pietro al Natisone. I carabinieri sono intervenuti sul posto.