PolverieraUdine Exxx…Polzive!!! Il sindaco fa il discorso della Vestaglia e al parco scoppia il finimondo: Rissa mondiale fra Polizia Locale e un gruppo di pakistani: Strappato l’orecchio all’abusivo Giulio Dri. Città fuori controllo. Il sindaco di Reana Emiliano Canciani positivo al virus. Esclusivo.

Nel pomeriggio di oggi, il sindaco Fontanini ha fatto il discorso della Vestaglia e in città è scoppiato il finimondo. Il pivettaro nessuno lo bada, anzi, fa solo danni. Dopo di lui un altro leghista ha tentato di dare una patina di Mojito al mondo per rasserenare i residenti, l’assessore Ciani. Un disastro.

Poco meno di un’ora fa lo sceriffo Alessandro Ciani ha pubblicato sulla sua pagina fbook il report della giornata odierna: “Nell’ambito dei controlli della Polizia locale di oggi pomeriggio, concentrati in particolare nei parchi e nelle aree verdi della città, ci sono state 5 denunce. 4 di queste sono avvenute in un’area verde nelle vicinanze di via Cividale, a carico di cittadini Pakistani intenti a bere alcolici su una panchina. Uno di questi ha aggredito gli agenti, mordendone uno”.

L’agente morsicato è l’ufficiale abusivo Giulio Dri che, volendo fare lo spavaldo, si è trovato coglionato. Udine polveriera, fuori controllo, dove c’è voluto il rimbrotto dei due consiglieri comunali Vidoni e Pittioni per svegliare dal torpore gli squalificati. Questa è l’ennesima dimostrazione che la polizia locale del centro friulano, in epoca Fontanini, è totalmente inadeguata a salvaguardare la sicurezza dei cittadini, la loro specialità è solo quella di occuparsi di verbali, null’altro. Da almeno una settimana in stazione delle corriere arrivano migrantes da ogni dove. Un gruppo oggi è arrivato addirittura da San Giorgio di Nogaro. Chi li controlla quando arrivano in stazione? Nessuno. Dal fronte infetti, il sindaco di Reana del Rojale, Emiliano Canciani fa sapere di aver scoperto di essere risultato positivo al Coron Virus. “…Pensavo di aver quasi finito l’isolamento, sono giunto all’11esimo giorno e il virus si è fatto vivo. Sono in ospedale da stamattina, sono in buone mani”. Auguri da tutti i comancheros al sindaco.