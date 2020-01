PolverieraUdine Exxx…Polzive!!! Inarrestabili episodi di violenza in zona stazione a Udine. 5 agenti polizia locale pronti a smammare: meglio Monfalcone guidata dal sandanielese Bagatto che il multarolo Del Longo. Fallito il progetto sicurezza dei pivettari. Straniero appicca il fuoco al parco Moretti. Esclusivo.

Fuoco e Lama libera a Udine. Nel pomeriggio di oggi al parco Moretti un ragazzo di colore ha dato fuoco a cartoni e scartoffie. Sono intervenute due pattuglie della Polizia e una dei vigili. Vigili che vogliono andarsene da un comando spaesato e un altro episodio di violenza in zona stazione avvenuto ieri: un arresto e un fermo. Una città ormai fuori controllo tenuta a bada solo grazie all’infaticabile lavoro degli uomini della Questura. Per il resto, il progetto e le pivettate di Fontanini sulla sicurezza, sono un fallimento. Il comandante della Polizia Locale totalmente disorientato e in balìa dei colonnelli di via Girardini e da uno zoppetto che disciplina il traffico e le multe. Nulla di più. Per questo motivo ben 12 agenti hanno chiesto all’assessore Cigolot di smammare. Di questi, 2 preferiscono prendere servizio a Tavagnacco e altri 3 addirittura a Monfalcone dove a breve saranno assunti: Capacità gestionale e organizzativa del comandante, il sandanielese Rudy Bagatto e di un sindaco che non teme confronti come la Cisint. Udine riposa. 5 agenti in meno e nessuno che vuole avere a che fare con gl’incapaci. E’ crisi su ogni settore. Dopo due anni, Fontanini più sempre più imballato. La cronaca dell’arresto tratta da Udine Today:

“Un arresto per resistenza aggravata e una denuncia per il porto abusivo di un coltello nei confronti di un 29enne di nazionalità romena e una denuncia per favoreggiamento verso una donna della stessa provenienza. È il risultato di un’operazione dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura nel pomeriggio di ieri, in viale Leopardi, a pochi passi dalla stazione delle corriere.

Il giovane stava litigando con un altro soggetto, esibendo un coltello sotto lo sguardo attonito dei tanti passanti che affollano la zona a quell’ora. Sono così intervenuti due poliziotti, in abiti civili perché impegnati nell’attività di contrasto dello spaccio stupefacenti. La coppia si è qualificata ed è così iniziata una trattativa con il 29enne, affatto intenzionato a lasciare a terra l’arma…”.