PolverieraUdine Exxx…Polzive!!! La giunta degli assenti, esplode il caso del fantasma AntonioFalcone: nessun assessore a Sappada; coglionato Fontanini: assessori a part time; la fame di mesate. Il caos Via Mercatovecchio. Esclusivo.

In campagna elettorale il sindacoVestaglia era stato chiaro (Pivettaro): “Voglio gli assessori a tempo pieno”. Ma va là, leggi qui:

Scoppia il caso Antonio Falcone, l’assessore allo sport e al decentramento che marca visita da almeno una settimana. Il capogruppo Michele Zanolla impacciato, ProgettoFVG-Udine nel caos e alle viste un nuovo rimpasto; ma sarebbe meglio che smammaste. Delirio.

Si chiudono oggi a Sappada, i “Giochi Nazionali Invernali Special Olympics”, Vi hanno partecipato oltre 500 atleti. Al fianco degli sportivi sono arrivati a Sappada 200 tecnici, centinaia di familiari e fan provenienti da tutta Italia. Assente il comune di Udine. L’assessore Falcone e il sindaco-Vestaglia in altre faccende affacendati, ignorano queste speranze e i valori dello sport.

Risulta che, come accaduto per l’assessora Manzan la settimana scorsa, il delegato Antonio Falcone di ProgettoFVG, marchi visita da tutte le riunioni di giunta e le manifestazioni sportive. Altri impegni. Martedì scorso, per l’apertura dei giochi c’erano tutti: dal vice presidente della regione ai sindaci della val Degnao e il sindaco di Sappada. Da Udine zero. Zero via zero. Figure di merda planetarie: perché pagarvi se non svolgete le funzioni per cui avete rotto i coglioni a mezzo mondo? L’unico a rappresentare il comune di Udine in forma ufficiosa, è stato il consigliere Pizzocaro, invitato personalmente dal presidente Clinori. Per il resto figuracce da incorniciare.

In quanto a via mercatovecchio, ieri sera è scoppiato il panico di fronte al negozio “Duca d’Aosta”. Gli scarichi laterali non ricevono l’acqua con la conseguente formazione di pozzanghere grandi come laghi. Un caos e il terrore che la prossima estate accada l’imprevedibile. CentroDestra Udine irriconoscibile. Squalificati.