PolverieraUdine Exxx…Polzive!!! La peste incenerisce i sovranisti: Le decisioni dell’assessore all’ambiente le prende il consigliere Govetto. Fratelli d’Italia nel dramma. Di cosa si occupa l’assessore Olivotto? Rizzetto, Pittioni e Vidoni impacciati. Esclusivo.

Sul quotidiano dei “dormienti” (cit D’Argenio), oggi viene dato ampio spazio alle conseguenze che la peste del 2020 ha portato nei programmi della giunta del peggior centrodestra FVG: l’avvio del “porta porta” sulla raccolta rifiuti slitta di un mese. L’annuncio è protocollato dal consigliere comunale Govetto che, di fatto, assume la delega all’ambiente in capo a Fratelli d’Italia. Sbrego poltronaro ai tempi della peste.

Oltre al problema delle pesature in giunta Fontanini, pericolosamente squilibrate per salariale alcuni disperati senza un lavoro, scoppia il caso dell’assessore all’ambiente che a Udine è in capo a Fratelli d’Italia. Il buco nero dei meloniani è peggio del Covid-19. Dal alcuni mesi, vista la rivoluzione sconsiderata sulla raccolta porta porta voluta dallo squalificato Fontanini, chi ha preso in mano l’argomento è il consigliere comunale Giovanni Govetto di Forza Italia. L’assessora di Fratelli d’Italia con delega all’ambiente, Olivotto, non pervenuta.

Il problema è serio, in quanto alcuni consiglieri comunali, fra i quali Pittioni, si stanno chiedendo a che titolo parli Govetto sull’ambiente ma soprattutto cosa stia a fare in giunta la nostra assessora Olivotto se non produce una cippa. Chi l’ha messa lì? Bufera giuntale che va ad incrociare il caos delle pesature oltremodo sbilanciate su Forza Italia, Identità civica, Autonimia responsabile, deleghe pesanti alla Lega. E la novità del gruppo misto con Bortolin e Pizzocaro.

Resta il fatto che a Udine i nipotini del codardo non stanno facendo una belle figura. Inefficenza totale. Solo poltrone e distintivo. Altre novità sul fronte meloniano a breve.