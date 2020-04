PolverieraUdine Exxx…Polzive!!! L’affare Lockdown: multare i pochi automobilisti in giro per tirar su soldi per pagare gli straordinari ai vigili leccaculo di Del Longo e Cigolot. Esclusivo.

Come fare per “arrontondare” ai tempi della peste? e come fare per farsi imbucare in straordinario? ecco un esempio.

Anche oggi, come si vede dalla foto scattata in via Bezzecca, in una delle domeniche in cui non c’è anima viva in città, la Polizia Locale è al lavoro. Multare e fatturare anche se i cittadini sono alla canna del gas. Il lockdown non frena Fontanini che ha sguinzagliato i vigili-iene a caccia di auto in sosta, autocertificazioni e di disperati senza mascherina. Vigili-iene affamati di fatturato. Qual’è il motivo di tanto appetito? semplice, il business degli orari straordinari. Un affare che coinvolge solo il ridottissimo clan di vigili molto vicini al cerchio magico dell’assessore Cigolot (delega al personale) e al comandante Del Longo.

Il punto: giacché la questura ha richiesto un supporto supplementare di forze per l’emergenza Covid, l’assessore Cigolot e il comandante Del Longo hanno messo a disposizione le pattuglie dei vigili locali in straordinario. Il magheggio si sviluppa attraverso l’elemento leccaculesco. Le pattuglie in straordinario pesano sulle case del comune per via del recupero posticipato della domenica, ma soprattutto per la ricca indennità di ordine pubblico. Come mai sono sempre gli stessi agenti che vengono prescelti per questo redditizio compito? Perchè tutti gli altri vengono lasciato a riposo? A quale sindacato appartengono i leccaculo? per quale motivo gli altri vigili sono tenuti all’oscuro dei servizi di straordinario?

Essere nelle grazie del comandante Del Longo e dell’assessore Cigolot porta dei vantaggi che in termini economici significano mesate da urlo, però devi far parte del cerchio, visto che il principio della rotazione del personale, l’assessore di Udine non lo fa rispettare.