PolverieraUdine Exxx…Polzive!!! Sbrego fra gli squalificati. Fontanini seleziona gl’invitati alla tradizionale aringa di Quaresima: predilezione per i senza un voto. I portatori di preferenze esclusi.

Tradizionale pranzo dell’aringa offerto dal pensionato e vitaliziato sindaco di Udine, lo squalificato Vestaglia.

Appuntamento al Biffi di via Poscolle, primo piano, tavolo allestito per 15 persone. I primi a guadagnare l’ingresso sono stati Michelini, Falcone, Battaglia, Cigolot, Olivotto, Fontanini in coppia con la lavandaia, Ciani in coppia con Cipriano e gli altri. In mattinata si era sparsa la voce della festicciola e, scrutando il nome degli invitati, a molti consiglieri di maggioranza sono girati i coglioni. La maggior parte dei gramolatori non ha portato un voto che sia uno, in favore del sindaco:

L’inutile assessore Olivotto zero voti, come la doppiolavorista Giulia Manzan. Stesso discorso per la paraslovena Patrizia Pauletig, il segretario Cipriano e la sua segretaria Del Giudice. La spaesata assessora di Forgaria, Asia Battaglia 50 voti; Ciani 82 voti, Laudicina 94.

In quanto agli altri altri, si salvano Michelini 300 voti e Falcone 190. Cigolot 160 voti. Su 12 invitati solo 6 portatori di (miserie) di voti. Agli altri consiglieri, capigruppo e portatori di preferenze restano solo le pugnette. Modello Fontanini, sorpresone…a breve.