PolverieraUdine Exxx…Polzive!!! Scoppia il giallo del filmato-marchettone alla UIL FPL della Polizia Locale. Il comune di Udine e la regione appaiono come patrocinatori; evasione della Siae sul brano di Ligabue; chi ha autorizzato le immagini? chi ha autorizzato la diffusione dei nomi degli agenti nei titoli di coda? Richiesta di consiglio comunale straordinario. Esclusivo

L’opposizione ha depositato al protocollo del comune di Udine la richiesta di convocazione di un consiglio comunale straordinario. Tutti i 16 consiglieri di opposizione hanno firmato. #FontaniniVattene.

Buonanotte all’Italia e a Udine. Sospetti atroci su un sindacato vecchia conoscenza del blogger e sulle autorizzazioni.

Da ieri sera è in diffusione un video della Polizia Locale di Udine cui ha messo subito il “cappello” il sindacato della Uil Fpl, quella del segretario Bressan querelante blogger per capirci. I riscontri sono ben visibili su Facebook e diverse sono state le condivisioni (Carrieri, Florio) che coincidono con i sospetti. Sono in molti ad intravedere una sorta di promozione subliminale della UIL-FPL di Udine infilata in questo documentario autoreferenziale della Polizia Locale.

Tuttavia, oltre al promo sindacale, lo sbrego è di dimensioni planetarie se si presta attenzione all’inizio del filmato e alla fine. Chi ha autorizzato la pubblicazione dei loghi del comune di Udine e della regione nel primo fotogramma? anche se si tratta di un organo comunale l’autorizzazione è necessaria, così’ vale per la regione. In secondo luogo il filmato è accompagnato da un brano di Ligabue, “Buonanotte all’Italia”, in quale determina del comune o della Polizia Locale di Del Long-Ciani, sono contenuti i termini di pagamento dei diritti Siae? Chi ha autorizzato la pubblicazione dei nomi degli agenti nei titoli di coda del filmato? agenti liberi dal sindacati o iscritti ad altre associazioni? Bufera planetaria. Ecco alcuni nomi:

chi ha autorizzato la pubblicazione di questi nomi?