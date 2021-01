PolverieraVaccini Exxx…Polzive!!! Bufera sull’autocelebrazione anti-Covid del pensionato Franco Rotelli. A quale casta appartiene? Si cerca l’elenco dei vaccinati. Allerta nelle Procure di Trieste e Udine, presunto abuso d’ufficio. Esclusivo.

In Friuli il vaccino nasconde e fa esplodere la Casta dell’anti Covid. Una nuova casta pari a quella politica ma più privilegiata perchè tocca il bene più prezioso di ognuno di noi, la salute. Grazie all’autocelebrazione sul vaccino del medico in pensione Rotelli, è spuntata una “nuova casta”, quella del vaccino. Esiste in Friuli una priorità per i medici in pensione? Sono molti i cittadini e i sanitari che si sono chiesti a quale titolo Rotelli avesse potuto sottoporsi all’iniezione del vaccino, c’è il rischio concreto di un abuso d’ufficio clamoroso cui sarebbero interessate le Procure di Udine e Trieste. Alcuni cittadini hanno informato i Nas per chiedere i nomi dei vaccinati e le rispettive categorie. In realtà, tra i gruppi prioritari identificati dal ministero, non rientrano i medici in pensione. E non rientrano nemmeno i presidenti di CDA delle residenze per anziani che non sono ritenuti operatori sanitari e sociosanitari “in prima linea”. Come mai in Friuli i numerosi presidenti di Residenze per anziani hanno già ricevuto il vaccino? Una nuova casta prende il volo in Friuli separata dai principi delle linee guida del ministero della salute. In basso, il passaggio sulle linee giuda.

La somministrazione avviene gratuitamente in uno dei cinque punti vaccinali ospedalieri istituiti nei presidi di Monfalcone, Pordenone, Udine, Tolmezzo e di Cattinara a Trieste.

Ecco il passaggio contenuto nel piano strategico del ministro della salute:

“Al fine di sfruttare l’effetto protettivo diretto dei vaccini, sono state identificate le seguenti categorie da vaccinare in via prioritaria nelle fasi iniziali:

Operatori sanitari e sociosanitari: Gli operatori sanitari e sociosanitari “in prima linea”, sia pubblici che privati accreditati, che seguono i residenti e personale dei presidi residenziali per anziani. Un’elevata percentuale di residenze sanitarie assistenziali (RSA) Pertanto, sia la popolazione istituzionalizzata che il personale dei presidi residenziali per anziani devono essere considerati ad elevata priorità per la vaccinazione. Persone di età avanzata”.