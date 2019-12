PolverieraZanin Exxx…Polzive!!! Ecco gli affidamenti in Mtf firmati nel maggio 2019 da Zanin con doppio incarico che rischiano l’annullamento e il danno erariale causa incompatibilità. Presunto abuso d’ufficio. I sospetti sulla Cooperativa ARTCO di Palmanova. Fedriga impacciato. Esclusivo.

La cooperativa ARTCO di Palmanova è l’impresa che partecipa e si aggiudica il piatto più ricco dei servizi per conto di Mtf.

Fedriga di nuovo incasinato dopo la debole difesa d’ufficio istruita l’altro giorno per “coprire” Zanin sulla poltrona di presidente del consiglio. Il governatore ha smentito il “like” a un articolo apparso su queste pagine, ma gli atti che oggi vengono pubblicati rivelano la veridicità delle informazioni raccolte dal blogger che inchiodano il presidente Zanin. Le incompatibilità sono accertate da questi atti: RUP (DIRETTORE GENERALE) E AMMINISTRATORE UNICO. Due incarichi inopportuni e incompatibili.

6 marzo 2019, Zanin, nella veste di Rup di Mtf firma l’ammissione alla gara d’appalto per l’affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti per il territorio di Lignano la ditta ARTCO SERVIZI soc. cooperativa di Palmanova.

Nello stesso giorno ammette la stessa ditta alla gara per il servizio di raccolta carta.

Il 25 marzo 2019 Zanin, nelle funzioni di Rup e di amministratore unico di Mtf, affida all’impresa Sangalli di Monza, per un importo di 93 mila euri, il servizio raccolta e trasporto dei rifiuti differenziati frazione umida. Periodo: 1 maggio, 30 settembre 2019.

Il 4 aprile 2019, Zanin, sempre nelle doppie vesti (RUP e Amministratore Unico), affida il servizio raccolta e trasporto dei rifiuti differenziati frazione vetro per il periodo 15/4 e fino al 30/9/ 2019, alla cooperativa ARTCO di Palmanova, importo 192 mila euri.

Nella stessa data di cui sopra, Zanin, in doppia veste, affida il servizio di spazzamento strade alla cooperativa ARTCO di Palmanova per un importo di 198mila euri, per il periodo 1 aprile/2 novembre 2019.

Sempre nella stessa data del 4 aprile, Zanin affida il servizio raccolta rifiuti solidi urbani secco e residuo, guarda caso, alla cooperativa ARTCO di Palmanova per il periodo 15 aprile/30 settembre 2019, importo di 131 mila euri.

4 aprile 2019, affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti differenziati di carta sul territorio del comune di Lignano. Periodo 15/4 al 30/9/2019. Importo 150mila euri, affidato alla cooperaiva ARTCO di Palmanova.

Il 9 maggio del 2019 il RUP Zanin affida il servizio di lavaggio dei contenitori stradali alla ditta Forese 2G di Bssano del Grappa. Determina dell’amministratore unico PM Zanin, tutto in casa. importo dell’affidamento: 72 mila euri.

La documentazione presenta dei profili d’incompatibilità chiarissimi che rischiano di portare al’annullamento degli atti e alle disseminate ipotesi di reato che vanno dall’abuso d’ufficio al danno erariale. Fedriga impacciato, per questo che è un caso più pesante di quello di Ballaman di 10 anni fa.