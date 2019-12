PolverieraZanin Exxx…Polzive!! Ecco il decreto legislativo del 2013 che inchioda Zanin Amministratore di ben due Srl (Linfa e Mtf). Il caso del magheggio sull’aspettativa per il portavoce Molinaro: si può ottenere solo per un anno. Centrodestra in ManiKomio, sbrego fra i due presidenti: Zanin cade nel trappolone di Fedriga. Esclusivo, tutti i documenti.

Il responsabile della prevenzione e corruzione della Mtf Srl partecipata pubblica di Lignano è colui che viola le norme: Ormai, dopo che il blogger ha sollevato il caso nel giugno scorso, è bufera planetaria in tutta il centrodestra FVG. Zanin. Il presidente del consiglio regionale ricopre la carica di dirigente in ben 2 Srl, la Linfa e Mtf (dal curriculum pubblicato sul sito della regione). In calce la documentazione che inchioda il presidente del consiglio regionale FVG.

Nel decreto legislativo N° 39 del 2013 all’articolo 12 comma 4, sono stabilite tutte le condizioni di incompatibilità politiche. Inoltre vi è anche la condizione dell’aspettativa per i dipendenti bancari che interessa il portavoce Molinaro. L’articolo 57 del contratto collettivo per i bancari, prevede che l’impresa riconosce l’aspettativa al lavoratore per motivi di studio, familiari e personali, fino a un massimo di un anno. Centrodestra giacimento di dilettanti.

Può un presidente di un’assemblea legislativa che rappresenta il popolo friulano essere coinvolto in presunti illeciti, favoritismi, favori, incarichi poco chiari? Centrodestra irriconoscibile. E, anche in questo caso, il dato politico sovrasta quello tecnico: Ormai fra il presidente Fedriga e “l’altro” presidente Zanin, i rapporti stanno a zero. La questione del portavoce e quella dei profili oscuri della sua cupola, hanno arrugginito l’ingranaggio fra i due. Fedriga ha atteso, ha lasciato fare mentre Zanin, disinvolto, s’infilava in un labirinto di figuracce clamorose, irrispettose del ruolo che ricopre. Ecco la parte del decreto N°39 del 2013 e i verbali di assemblea che testimoniano come tutti fossero al corrente della carica di Zanin, il suo ruolo di Rup in gare di affidamento dei servizi, il compenso e l’intreccio decennale fra Isaia Garparotto (presidente Cda di Ambienete & Servizi per la 7a volta!!), il revisori dei conti Di Bartolo, amico di Zanin, il sindaco di Lignano Fanotto e i vertici dirigenziali sia di Ambienete & Servizi che di EcoSinergie. Esclusivo: