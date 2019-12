PolverieraZanin Exxx…Polzive!!! Esplode la cupola del presidente: conflitto d’interessi del presidente del consiglio con la carica di amministratore unico di MTF di Lignano. A rischio le nomine di oggi. Esclusivo.

L’esclusiva del blogger riporta questo documento:

Il verbale di assemblea soci per il rinnovo organi amministrativi di MTF Srl di Lignano, porta la data del 31 luglio 2019. La presidenza era stata assunta dall’amministratore unico Piero Mauro Zanin che dal maggio 2018 è anche legislatore regionale e successivamente eletto presidente del consiglio. La convocazione, fra poche ore, dell’ufficio di presidenza del presidente Zanin dovrebbe deliberare sull’imbucatura di Molinaro & Co. nel poltronifico regionale. Le tensioni che hanno preceduto l’incontro sono soffocanti e l’operazione rischia di sfracellarsi di fronte a questo e ad altri documenti che rischiano d’inchiodare il presidente sulla condizione di incompatibilità. Le ragioni sono note: Avendo la regione competenza legislativa in materia di ambiente, il conflitto d’interessi è certificato da pareri legali ben solidi. Isaia Gasparotto, eletto presidente del Cda di Ambiente & Servizi per la 7a volta, ha avallato la nomina di Zanin insieme al sindaco di Lignano Fanotto. Isaia Gasparotto è quel presidente che un anno fa voleva imbucare la figlia con un concorso farlocco in EcoSinergie, azienda satellite del gruppo Ambiente&Servizi. Cupola affaristica all’ombra del rifiutaggio. Del clan fanno parte: il direttore generale di AS, Fabio Mior e il presidente del collegio sindacale di Mtf Giuseppe Di Bartolo Zuccarello.

La tensione è alle stelle e da alcuni giorni le diplomazie sono al lavoro per evitare l’incarognimento di una situazione che sta diventando sempre più paradossale: Guerra tra bande, colpi bassi, veti, imposizioni di Fanny Codarin al posto di Baiutti a colpi di raccomandazioni, ed elargizioni economiche. I friulani attoniti e alla canna del gas, assistono al triste spettacolo. Centrodestra irriconoscibile; sono in molti a pensare che se il bouquet dovesse essere accolto, nulla sarà più come prima e le conseguenze dolorosissime. Diplomazie al lavoro, si punta al rinvio.