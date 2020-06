PolverieraZanin Exxx…Polzive!!! Finisce sotto la lente della Corte dei Conti l’uso della Volvo full optional del presidente friulano e messa nel conto dei lignanesi. Spunta una fattura di 300 euri per oscuramento vetri. Da chi voleva nascondersi? Esclusivo.

Mercoledì scorso, durante il CDA della Mtf di Lignano (Ud) è stato posto all’attenzione dei consiglieri il caso della sporekopolis Mtf che tutti ignoravano, dal sindaco Fanotto, ai legulei della Lega locale. Il Cda ha segnalato ai magistrati le spese che l’ex presidente e direttore abusivo compiva ai danni di pantalone lignanese, in particolare l’uso dell’auto.

Il Costo annuo dell’uso personale della Volvo XC 60 targata FM 998 ZC era di circa 25 mila euri cui vanno aggiunti i litri di gasolio e il chilometraggio sforato, un bidone da circa 60 mila euri, visto che l’auto è stata riconsegnata nel febbraio di quest’anno. Fra le pieghe contabili è spuntata la fattura di una ditta di Mogliano Veneto pari a 250 euri del maggio 2018 relativa all’oscuramento dei vetri. Il vanaglorioso Zanin voleva emulare Berlusconi e Trump.

L’uomo che dovrà lanciare il candidato sindaco di Codroipo, fa impallidire l’intero centro destra Fvg, irriconoscibile. Lo stesso Fedriga non sa come scaricare le figure barbine del bigoncio che si porta sulle spalle. Ora, con la presidenza del Cda in capo a Isaia Gasparotto, gli sprechi e la bella vita degli amministratori, vengono a galla.

Il Cda segnala alla Corte dei Conti uno dei casi più scandalosi della latrina friulana che impesta l’Italia intera. Forza Italia sempre più tragica invischiata nel paradigma Zanin, un presidente di consiglio regionale Fvg che, contestualmente all’auto messa a disposizione dall’ufficio di presidenza, usava a scrocco (fino al febbraio di quest’anno) una Volvo a noleggio e intestata alla società MTF di Lignano. Tutto a carico di Pantalone lignanese. Il contratto a noleggio era triennale sottoscritto nel maggio 2018. Della sprekopolis adriatica né Fanotto-sindaco, né i leghisti locali si sono scandalizzati.