PolverieraZanin Exxx…Polzive!!! Il Cda di Mtf (Gerolin-Teghil-Corrado) prende atto del parere dell’avvocato Miazzi: condurre il CDA nella risoluzione contrattuale col dipendente Zanin: licenziato. Il parere della Miazzi convergente con quello di De Tina. Gasparotto: “Il Cda ha tenuto conto dell’orientamento fornito dall’assemblea dei soci”. Esclusivo.

Daniele Gerolin, presidente del CDA: “Abbiano preso atto del parere dell’avvocatessa Miazzi che coincide con quello di De Tina. Ora procederemo con la pratica del licenziamento di Zanin, sarà lei stessa a seguire il percorso”. Il parere dell’avvocatessa Miazzi di Padova cui il cda di Mtf aveva affidato la pratica Zanin è molto sintetico e aderisce a quello più articolato dell’avvocato De Tina di Udine del 21 gennaio scorso commissionato da Ambiente & Servizi: “…non essendo lesa alcuna competenza regionale (magheggio Ausir Ndr), le assunzioni da parte di società a controllo pubblico non possono che avvenire tramite reclutamento idoneo a garantire i principi di pubblicità e imparzialità (…), in difetto l’assunzione è da ritenersi nulla”. Risoluzione del contratto, in pratica, PM Zanin viene licenziato in tronco da Mtf. Una figura di merda planetaria che oscura la funzione istituzionale del massimo organo di garanzia politica della regione: il consiglio degli eletti, un organo ben più importante di quello della giunta. I fatti di oggi:

Si è da poco conclusa la riunione del Cda di Mtf, convocata dal presidente Daniele Gerolin per deliberare sulla spinosa situazione dell’autoassunzione di P.M.Zanin a direttore generale nella partecipata Mtf srl. La società, nata da una costola della rovinosa Exe di Fontanini, fornisce il servizio di raccolta rifiuti per il solo comune di Lignano (Ud). Il presidente del CDA di Ambiente&Servizi, Isaia Gasparotto, socio al 99% della Mtf è soddisfatto: “Il Cda ha tenuto in considerazione l’orientamento dell’assemblea dei soci di 15 giorni fa quando la maggioranza (A&S) aveva deciso per la risoluzione contrattuale del rapporto di lavoro col direttore generale Zanin (si era astenuto solo il socio di Lignano, 1%). Ora si tratta di perfezionare tecnicamente il licenziamento che sicuramente finirà davanti al giudice del lavoro”. The end.

Fedriga impacciato e costretto a tenersi un presidente del consiglio che aveva omesso ruoli e compensi in partecipate a capitale pubblico. Inoltre, a quanto risulta negli uffici regionali, il presidente dell’assemblea aveva omesso di riportare nel “modello G”, l’incarico (retribuito a 81 mila euri/anno) di direttore generale in Mtf. Troppi lati oscuri e troppe omissioni dietro la figura dell’ex democristiano e ora forzista. Lo sbrego istituzionale è evidente. Con quale serenità i consiglieri possono affrontare i lavori d’aula se la guida è affidata a un consigliere delegittimato dalle manchevolezze giuridiche?