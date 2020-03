PolverieraZanin Exxx…Polzive!!! Il CDA di Mtf ribadisce la tesi dell’invalidità contrattuale di Zanin nella partecipata. La linea dell’avvocato Miazzi collegato via Skype. Si è dimessa la consigliera Corrado, era nominata in quota Fanotto. Esclusivo. Rinviate le elezioni comunali.

Slitta il voto delle comunali in Friuli VG. Cividale, Varmo, Caneva e altri comuni, andranno al voto fra il 15 ottobre e il 15 dicembre. Stesso discorso per le regionali. Anche il referendum subirà un rinvio e la legislatura durerà fino a scadenza naturale.

E’ da poco terminato il CDA di Mtf srl, la partecipata del comune di Lignano (Ud) e di Ambiente e Servizi di San Vito (Pn). Vi hanno partecipato il presidente Daniele Gerolin e il consigliere Stefano Teghil. Causa dimissioni, era assente la consigliera Alessandra Corrado di Lignano; dal 20 ottobre scorso era la delegata a rappresentare il comune di Lignano. Il Consiglio di amministrazione era stato convocato dal presidente per prendere atto della nullità del rapporto di lavoro fra la società di raccolta rifiuti di Lignano e la finta auto assunzione a dirigente del presidente del consiglio Piero Mauro Zanin. La tesi dell’avvocato Miazzi è limpida: “Il rapporto di lavoro è nullo ab origine, per noi è come se la figura non esistesse e fosse mai esistita. Stiamo parlando di un atto che non è valido (quello del verbale assemblea e della successiva autoassunzione)”. A questo punto si chiude il magheggio e, qualora Zanin dovesse ricorrere, com’è probabile, sarà il giudice del lavoro a decidere il da farsi.