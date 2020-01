PolverieraZanin Exxx…Polzive!!! Il PDFvg randella il presidente del Consiglio sul duplice ruolo in Mtf e in consiglio: “La giunta accerti urgentemente la regolarità del consigliere”. Esclusivo.

Il trapezista Zanin decida cosa fare. O il direttore di Mtf oppure il presidente del consiglio regionale Fvg. Come anticipato da queste pagine i due ruoli sono incompatibili in base al Dlgs 33 del 2013. Per questo motivo il gruppo consiliare del PD ha depositato una richiesta di convocazione urgente della giunta delle elezioni firmata dal componente della stessa, Roberto Cosolini, al fine di valutare eventuali cause d’incompatibilità sopraggiunte a carico del del presidente del consiglio regionale del FVG Piero Mauro Zanin, che riguarderebbero appunto l’incarico di direttore generale di Mtf, una società a capitale pubblico. In pratica il gruppo consiliare chiede a Zanin di compiere una scelta.

“La nostra è una legittima richiesta, come accaduto in passato per altri consiglieri regionali – affermano dal PD – la giunta per le elezioni dovrà quindi chiarire la compatibilità dell’incarico dirigenziale tenuto conto dell’ente e delle previsioni di legge a proposito”.

Intanto la bufera planetaria non si limita al consiglio regionale, ma sfiora la componente di Forza Italia che aveva seguito da vicino Zanin ai tempi delle contestazioni contro le Uti.