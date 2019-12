PolverieraZanin Exxx…Polzive!!! La cupola dei maneggioni e le furbe omissioni: Perché il volpone Zanin passa da amministratore unico a Direttore Generale di Mtf senza concorso? Il magheggio planetario per evitare di dichiarare i compensi (70mila). Esclusivo.

“Il Piccolo” di oggi riporta un elenco di criticità spaventose sulla carica di direttore generale di Mtf e di presidente del consiglio del Fvg di Zanin.

Tutto legittimo, sia ben chiaro, a parte la clamorosa incompatibilità, tuttavia, per colui che è stato eletto a presiedere, garantire e custodire la volontà popolare dei cittadini, appare inopportuno e rischioso l’agire nell’ombra delle articolazioni burocratiche per omettere i compensi che riceve da una società a partecipazione pubblica come la Mtf di Lignano (70 mila euri/anno più indennità di presidente del consiglio). Società che si occupa di raccolta rifiuti. Sul sito della regione, alla pagina delle dichiarazioni del consiglieri regionali, la casella del volpone Zanin presenta una furbata da Champions: risulta amministratore di Mtf dal 2013 al 2016, compenso 40mila euri lordi più benefit e premi. Dal 2017 al 2018, nella casella si legge che non riceve alcuna mesata, anzi, a titolo gratuito, sarà così anche sul sito di Mtf? cui corre obbligo di pubblicare i compensi?

Quali sono le coincidenze del furbacchione? Semplice. La norma regionale prevede l’obbligo di riportare il valore dei compensi ricevuti solo per gli amministratori, per le altre cariche invece, il consigliere regionale viene esentato. Il magheggio prende forma. Grazie ai buoni uffici con la cupola del presidente di Ambiente e Servizi, Isaia Gasparotto, Piero Mauro Zanin transita dalla carica di Amministratore unico a quella di Direttore generale assunto a tempo indeterminato e con funzioni di Rup in gare d’appalto, come si ricava anche dai verbali di assemblea pubblicate su queste pagine. Quando è stato pubblicato il bando per la carica dirigenziale in Mtf? Non c’è nessun concorso cui vi sia stata una selezione di candidati. In pratica, Isaia Gasparotto, possessore del 99% delle azioni di Mtf, aveva concesso “ad nutum” a Zanin il passaggio da amministratore unico a direttore generale. Il magheggio dei volponi è planetario e pare che siano proprio queste operazioni ad aver infastidito e irritato Fedriga. L’unica salvezza di Zanin, per paradosso, è quella del riparo a Fanny Codarin, cui Riccardi ha fatto pressioni per sistemarla al posto di Baiutti. Fedriga è in buone col vice presidente e uno scazzo fra i due alla fine di questo inquietante 2019, sarebbe inopportuno. Per tanti motivi.

In quanto a Isaia Gasaparotto, va rilevato che, nel marzo di quest’anno, s’inventò un bando di concorso su misura per assumere la figlia Cinzia nella partecipata EcoSinergie. Lei, dalla vergogna, dopo che il blogger ne aveva dato conto (vedi Leopost 26 marzo 2019), rinunciò all’eventuale assunzione prima di conoscere il risultato.

Regione infetta, Italia malata.