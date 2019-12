PolverieraZanin Exxx…Polzive!!! Russo e Shaurli: Speriamo sia l’ultima volta di questo miserabile spettacolo di sistemazioni. Il giallo dell’assenza di Gabrovec, Shaurli: “Il rapporto con lui è chiuso”. Critica la situazione dell’incompatibilità di Zanin con Mtf. L’accordo Zanon-Saro-Zanin. Esclusivo.

Il dato politico è vulcanico: Sospetta assenza di Gabrovec in ufficio di presidenza e Zanon che vota a favore di tutto il bouquet proposto da Zanin. E’ la profilatura di una prova tecnica di accordo verso il nuovo gruppo consiliare. Sullo sfondo l’inaspettata pedina Gabrovec che si muove verso territori “neutrali” che ha irritato il segretario regionale del PD Shaurli. Questo è il punto nave decifrabile alla fine di questo pazzesco 2019. Procedamus.

Nulla sarà più come prima. Le violente percussioni cui è stato sottoposto l’ufficio di presidenza di Zanin per giungere all’assurda votazione di oggi, lascia sul campo molte vittime. Il Pd apre la ferita e, in una conferenza stampa volante convocata da Russo e Shaurli stamattina, affonda le lame nella carne viva dell’irriconoscibile centrodestra produttore di reddito di cittadinanza all’insù per trombati.

Russo solleva il caso di Fanny Codarin al posto di Baiutti: irrituale piegatura dell’assemblea regionale nei confronti della giunta. Zanin si è piegato a Riccardi che gli ha imposto la sua segretaria. Per Russo si tratta di uno sbrego istituzionale inqualificabile nei rapporti di bilanciamento fra giunta e consiglio. Sul voto a Fanny i due Dem si sono astenuti. Diversa e più grave la condizione di Fabio Carini alla direzione dell’Acon l’agenzia del Consiglio regionale. Per il giornalista, essendo senza titoli, è stato escogitato un magheggio su misura. Nella determina d’incarico non sono contenute le mansioni dirigenziali, escamotage perfetto per giustificare un ruolo anche se il soggetto è privo di competenze. Restano agli atti le scorribande di natura razzista cui Carini si è reso protagonista e le sanzioni che Russo ha elencato: ordine dei giornalisti e condanna della Federazione di Atletica Leggera. Russo: “E’ opportuno che il professionista scelto da Zanin diriga la comunicazione di un organo di rappresentanza neutro come il consiglio regionale?”. Per Russo è molti complessa anche la situazione di Molinaro. Si trova in aspettativa dalla banca dove lavora in forza della sua elezione a consigliere comunale di Forgaria, Tuttavia resta difficile da incastrare giuridicamente il nuovo incarico con l’aspettativa precedente anche perché il rapporto di lavoro in regione deve considerarsi di esclusiva. Un caos cui lo stesso Russo chiede aiuto agli uffici regionali e, in via subordinata, alla Corte dei Conti. Il segretario dei democratici Shaurli si è soffermato sulla questione Zanin, la sua incompatibilità è sul filo. Secondo Shaurli è necessario approfondire e, se venisse accertata la conflittualità su Zanin, la situazione potrebbe precipitare in esiti imprevedibili. Su Gabrovec il segretario è tagliente: “I rapporti sono chiusi”. Stop. Restano in piedi solo quelli con la Slovenska Skupnost.

I contratti dovrebbero essere firmati entro il 30 dicembre, poi si vedrà. Cuore-batticuore. Centrodestra irriconoscibile: operai senza mutande, trombati sistemati a 100mila euri/anno.