PordenoneLegge Exxx…Polzive!!! Corsa all’ultima poltrona: Agrusti nominato presidente punta a batter il record di incarichi di Da Pozzo. Esclusivo.

Ieri è stato nominato il nuovo presidente del Cda di PordenoneLeggem si tratta di Michelangelo Agrusti, attuale presidente degli industriali di Pordenone e vice della Camera di Commercio. Una elezione inaspetata che incanala l’ex deputato Dc nel solco del recordman di incarichi in regione Giovanni Da Pozzo. Numeri e cadreghe da urlo che spaziano dalla presidenza di Confcommercio del mandamento di Tolmezzo, a quella della provincia di Udine. Toccano la presidenza di Camera di Commercio di Pordenone Udine, eletto presidente in accordo con i pordenonesi per affossare il quartiere fieristico udinese. Dal suo curriculum si ricava che è presidente Unioncamere Fvg. Presidente del Comitato Tecnico Scientifico del Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza. E’ stato Consigliere Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A. Componente Comitato Esecutivo Unioncamere, Consigliere Delegato Confidi Friuli provincia di Udine, Consigliere Federascomfidi Roma e Consigliere Assoconfidi. Record che Agrusti da Pordenone, tenterà di raggiungere e superare.

Ecco il resoconto tratto da IL FRIULI.

Giovanni Pavan ha lasciato stamane la presidenza di PordenoneLegge: una scelta personale non facile, che già da tempo aveva in programma e che si è concretizzata nella riunione del Consiglio di Amministrazione di oggi. Nella stessa seduta, nel segno della continuità, è stato nominato il nuovo presidente nella persona di Michelangelo Agrusti che già ricopriva il ruolo di Vice Presidente.

“La mia presidenza – ha sottolineato il neoeletto Presidente Agrusti – si caratterizzerà per questi tre elementi: fiducia, coraggio e continuità”.

Nella seduta di oggi è anche stato eletto il vice presidente nella persona di Silvano Pascolo.