PresidenteFedriga Exxx…Polzive!!! Intervista di FriuliTv al leader della Lega: “Urge modificare la legge Zampa, i migranti ci prendono in giro, si dichiarano minori e hanno 50anni. Chiederò al ministro la chiusura dei confini secondari”. Esclusivo.

Stamattina il presidente Fedriga si è spinto fino a Premariacco (Ud), comune ribaltato a causa dei magheggi che una cupola locale aveva compiuto. L’ex sindaco è stato arrestato e si trova ai domiciliari. L’unico candidato alla guida del comune è De Sabata, sostenuto dal centrodestra il cui compito principale è quello di portare al voto almeno il 50% + 1 degli aventi diritto. A due settimane dalla convocazione, il presidente Fedriga è salito verso Cividale e si è inoltrato fra i boschi di San Marco, ha incontrato il candidato sindaco e rilasciato alcune dichiarazioni al giornalista Omar Costantini di FriuliTv. Tema: i migrantes.

Martedì 8 nella nostra regione arriverà il ministro Lamorgese e il punto nave per Fedriga è il seguente: Chiudere i confini minori, invasione in un periodo pandemico, questione sanitaria, stranieri positivi, le fughe ai controlli, e la modifica alla legge Zampa sui minori. In sintesi, il presidente chiede la

“modifica della legge Zampa, il cui contenuto vieta qualsiasi tipo di verifica se un profugo si dichiara minore.

InFriuli abbiamo casi emblematici di 40enni o di 50enni che si dichiarano minori, in questo caso interviene la legge Zampa (Pd) che non permette di fare una verifica immediata poiché serve almeno una settimana per quelle procedure, e noi non possiamo rinviare in Slovenia coloro che sono entrati in Friuli illegalmente, perché la verifica occorre farla entro 24 ore”.

Cosa prevede la legge Zampa:

I minori stranieri che arrivano in Italia senza genitori o figure adulte di riferimento non potranno essere respinti e saranno tutelati da un sistema di protezione e di inclusione uniforme.

Il diritto all’ascolto per i minori stranieri non accompagnati nei procedimenti amministrativi e giudiziari che li riguardano (anche in assenza del tutore) e all’assistenza legale, avvalendosi del gratuito patrocinio a spese dello Stato. È prevista inoltre la possibilità per le associazioni di tutela di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per annullare atti della Pubblica Amministrazione che si ritengano lesivi dei diritti dei minori non accompagnati e di intervenire nei giudizi che li riguardano. Ecco l’intervista.