PrimatoCollinare Exxx…Polzive!!! Sepolte le Uti-Serracchiani, nasce a Colloredo di Monte Albano (Ud) la prima Comunità dell’era Fedriga. Esclusivo.

Parte dal Friuli Collinare la nuova riforma enti locali targata Fedriga-Roberti. I sindaci e i delegati hanno approvato all’unanimità (13 su 15 comuni, assenti Buja e Flaibano), il nuovo statuto. Fine del glorioso Consorzio e del suo ultimo Cda presieduto da Paolo De Simon.

E’ terminata poco fa nella sede storica di Colloredo di Monte Albano l’assemblea della comunità collinare del Friuli. The End. Votato a maggioranza il nuovo statuto che chiude mezzo secolo di storia friulana. Si chiude anche il percorso del CDA eletto poco più di un anno fa e presieduto dall’ex sindaco di Osoppo Paolo De Simon. Giù il sipario anche sulla presidenza dell’assemblea dei sindaci che quest’anno era stata assegnata al primo cittadino di Coseano David Asquini. Ora il boccino passa nelle mani del sindaco di San Daniele Pietro Valent che dovrà convocare la prossima e prima assemblea della Comunità Collinare della riforma Roberti. L’immagine di serenità e allegria trasmessa dalla foto è completamente distorta. Da alcuni giorni sono iniziati gli agguati, i tranelli e i trabocchetti per la nuova presidenza, una sistemazione molto ambita, retribuita, e utile come rampa di lancio per le prossime regionali, una poltrona che ingolosisce gli aspiranti. Il voto sarà a scrutinio segreto.

Tuttavia, a giudicare dalle ultime intenzioni del sindaco di San Daniele riportate anche da Leopost, le prime indicazioni e suggerimenti portano alla scelta di un sindaco come nuovo presidente. Durata 3 anni, coadiuvato da un esecutivo composto da 4 consiglieri. Le riunioni e gli incontri carbonari sono già iniziati. Appena il sindaco Valent riceverà la rosa dei nomi da sistemare, convocherà l’assemblea per l’elezione dei vertici. Tempi tecnici entro ottobre.