ProgettoFvg Exxx…Polzive!!! Forza Italia ai Box. Bini-Di Bert incendiano l’estate friulana: Cormòns diventa contea di ProgettoFvg. A Campoformido l’assessore Stocco e a Porcia la giovanissima Valentina Dal Passo passano con i gialloblù. Fanali accesi sul Collinare Friulano e su Grado. Esclusivo.

Fine settimana da incorniciare per i moderati a Est del Nord Est. Il segnale tonificante e alternativo alla dittatura consiliare del pensiero unico leghista, lo accende il gruppo di Bini-Di Bert.

L’altro ieri è stato ufficializzato l’ingresso in ProgettoFvg della neo assessora di Porcia Valentina Dal Passo, curriculum da urlo e un master in diritto dell’ambiente a Cà Foscari. Le nuove generazioni trovano spazio in ProgettoFvg. Dopo Dal Passo, il gruppo dei moderati ingaggia anche l’assessore Stocco, amministratore a Campoformido. Proseguendo lungo la dorsale media che conduce verso il Collio, si raggiunge Cormòns dove i ragazzi di Bini e Di Bert compiono una notevole operazione politica: Il comune porta il timbro di ProgettoFvg. Il sindaco Felcaro ha annunciato ieri in conferenza stampa il passaggio con la squadra dei gialloblù. Lo seguono gli assessori Falato, Russiani e Driussi. i consiglieri: Lavanga, Tollon, Battistutta e Buzzinelli. Anche il vice sindaco di Medea (Go), si è trasferito con Bini. Alla conferenza stampa erano presenti molti amministratori della zona a testimonianza della bontà della piattaforma politica dei moderati di centrodestra Fvg. Forza Italia di Sandra Savino ai Box.

I vertici del partito hanno nominato il sindaco di Cormòns quale presidente provinciale di ProgettoFvg che sarà affiancato dal coordinatore Maurizio Tripani. Secondo rimbalzi goriziani, l’attività dei moderati tiene in serbo altri obiettivi. La presenza del vice coordinato regionale e consigliere comunale a Grado Maurizio Del Bello, ha inevitabilmente trasferito lo sguardo sulla laguna dove il prossimo anno si andrà al rinnovo del sindaco. Dal Bello assicura di avere un gran nome da candidare per la conquista del comune.

In quanto al disordine in Collinare Friuli (spaventoso il caso A&T2000), il partito sta osservando ai raggi X tutti i movimenti, compreso il nuovo CDA della riforma enti locali di Roberti, entro l’autunno grosse sorprese.