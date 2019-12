ProgettoFvg Exxx…Polzive!!! Qualso (Ud) inaugura un nuovo patto di prosperità europea: ForzaItalia e ProgettoFvg insieme. Eletti i nuovi vertici del partito: Sergio Bini segretario e Mauro Di Bert Presidente. A.R. ai margini. Esclusivo.

Prima della festa natalizia organizzata dal consigliere Edy Morandini, c’è stato un vertice dei componenti della maggioranza di Progetto Fvg per rinnovare le cariche dopo lo strappo di Saro. 12 i presenti che hanno eletto segretario del partito l’assessore Sergio Bini e presidente il consigliere Mauro Di Bert. Assenti Saro, Castenetto, Zanon e Sacellini. Le chiacchere stanno a zero.

Nella giornata più convulsa della maggioranza regionale, entra in catena un nuovo progetto, un’evoluzione di un modello fortunatissimo che in passato ha riscosso in Italia un grande consenso: il patto federativo della Casa delle libertà. Oggi i protagonisti sono: ProgettoFvg e Forza Italia, interpreti, Mattiussi, Di Bert, Zorino, Morandini, Bini e l’incoraggiamento di Barberio. Un episodio che va consegnato alla narrazione politica del Friuli e che catapulta Reana del Rojale nell’Olimpo delle grandi sedi celebrative della politica FVG. Del resto, ieri sera “Da Fratin” a Qualso di Reana, l’atmosfera era quella della serenità e dell’ascolto. Oltre 200 persone hanno voluto assistere alla novità propulsiva del 2020: Steccati, Bini, Boemo, Zorino, Di Bert, Falcone, Michelini, Zanolla, Pauloni, Filaferro, Mattiussi, Barberio, Artico, Jannis, Toso, Anna Zossi e i messaggi di Mazzolini e Riccardi. Qualso delle Libertà, vitamina per Fedriga e obiettivi: vitalità regionale concentrata nel modello europeo di De Gasperi.