ProgettoFvg Exxx…Polzive!!! Verso la federazione con ForzaItalia. Morandini: “Il vice sindaco di Tarcento e la consigliera Degano sono già passati con noi”. Mara Piccin al posto di Camber presidente di commissione, verifica a dicembre. Esclusivo.

Il consigliere regionale Morandini, uno che nel tarcentino gioca in casa, anticipa: “Molti giovani amministratori ci mandano proposte e volontà di iscriversi al nostro partito, è un buon inizio anno – riferisce – su questa linea viene confermata l’iscrizione del vice sindaco di Tarcento Luca Toso e della consigliera Laura Degano che presenteremo ufficialmente fra pochi giorni.” E’ l’effetto “Qualso delle Libertà” (incontro di Natale con esponenti di Forza Italia, Mattiussi, Zorino & altri), indiscutibilmente.

Scollinate le lacerazioni con la corrente più agitatrice di Saro, il partito di Bini progetta, partendo da queste primizie, il rafforzamento e l’allargamento in senso federativo della base moderata regionale con i colleghi di Forza Italia. Si ragiona su una piattaforma politica che affermi la dialettica consiliare tra la maggioranza. E’ bene discutere in aula le proposte della coalizione o del presidente, confrontarsi, non ingoiare tutto a scatola chiusa come per esempio sulla nuova legge elettorale regionale che non convince. Intanto, come da previsioni, visto che Fedriga ha sempre assicurato che le compensazioni dei partiti del centrodestra non si cambiano, Mara Piccin di Forza Italia è stata eletta con 27 voti a presidente della 4a commissione e mancano 2 voti del centrodestra oltre a 19 schede bianche. Mara Piccin è in attesa della sentenza di primo grado sul penale riguardo le “Spese Pazze” cui è già stata condannata dalla Corte dei conti. L’esito, avendo lei chiesto il rito ordinario, potrebbe giungere a fine legislatura. In caso contrario scatterebbe la sospensione di 18 mesi causa legge Severino.

La questione delle presidenze di commissione è molto interessante giacché contiene quella norma al regolamento che ne chiede la verifica di metà mandato, infatti per la consigliera regionale di Pordenone, a dicembre ci sarà già la verifica di metà mandato, come per gli altri presidenti.

L’opposizione guarda con interesse a questa norma magari con l’intenzione di trasferirla al presidente del consiglio dove, un regolamento vetusto, lo blinda per l’intero mandato.