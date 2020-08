PropagandaLega Exxx…Polzive!!! Udine sprofonda nei rifiuti: I vigili proibiscono a Russo di fotografare il degrado dei pivettari pagati da Pantalone: Fontanini, 5000 euri/mese; Olivotto, 3000; Del longo 8000; Fuccaro 14000 euri/mese; appalto per 3 anni a Onofaro 9milioni 350 mila euri. Domani Fedriga a Udine. Esclusivo.

La città sprofonda nella merda e domani Fedriga verrà a Udine a spiegare perché alla Lega non conviene risolvere la questione migrantes. Casa Pound docet.

L’immagine scattata dall’udinese Alessandro Russo (formidabile militanza Radicale agli inizi degli anni 2000), dimostra le condizioni latrinose delle vie di Udine da quando al governo della città ci sono i mezzadri. In via Tolmezzo i cassonetti sono spariti e i residenti sono stati costretti a gettare inistrada la merda.

Il comandante della polizia locale Del Longo, 100mila euri/anno, invece di preoccuparsi della sicurezza (Ciani sullo sdraio a 3000 euri/mese), impedisce al coraggioso Russo di fotografare lo schifo cui è precipitata la città: ecco i rifiuti in mezzo alla strada. Fuccaro, direttore della Net, tira circa 160mila euri/anno. Fontanini 5000 euri/mese, l’inutile assessora Olivotto 3000, la ditta Onofaro che ha vinto la gara, 9milioni e 350mila euri.

Il comandante della Polizia Locale, i cui sgherri si cagano sotto quando vedono uno straniero, ordina ai vigili di impedire ai cittadini di fare foto (???!!!).

Udine latrina d’Italia e feudo leghista. Per questo motivo, domani mattina di fronte al “tesoro” di voti per la Lega che è la Cavarzerani, Fedriga ha convocato una conferenza stampa con l’europarlamentare Lizzi e il peggior sindaco che Udine abbia mai avuto, il dozzinale Fontanini. Il presidente Fedriga spiegherà perchè la Lega non ha alcun interesse a risolvere il problema dei migrantes.