PuttanopoliCarnica Exxx…Polzive!!! Profeta Leopost. Dopo 8 mesi di mobilità deserta, si realizza il sogno del sindaco di Amaro: assumere la ripetente Giulietta. Il magheggio anticipato dal blogger nel dicembre scorso. Esclusivo

Un sogno rincorso per diversi anni, molti concorsi, tante bocciature e collocazioni interinali. Ma alla fine, grazie ai magheggi e alle correnti favorevoli dei parenti, anche Giulietta De Giudici, salita alla ribalta delle cronache di Leopost nel dicembre scorso, è stata assunta nel comune di Amaro, dove la sindaca Laura Zanella (terzo mandato), aveva pilotato una mobilità per poter agguantare la sua cocca che si era infilata in una graduatoria del comune di Villa Santina. Un magheggio da Champion che si è reso necessario per raggiungere la tormentata assunzione. Come si vede dalla foto, l’interessata è risultata 4a, ma, grazie alle rinunce delle 3 aspiranti che la precedevano, ha potuto farsi risucchiare dal comune di Amaro.

La sindaca Zanella, pur avendo attivato la mobilità, aveva sospeso le assunzioni per ben 8 mesi, in attesa che si perfezionasse l’incastro con Giulietta. Uno sbrodeghezzo di cui la Carnia ne ha fatto ormai una connotazione culturale, antropologica. Ripari, raccomandazioni, concorsopoli e parentopoli a più non posso. Latrina Friuli anticipata da Leopost. Restano gli illeciti che sono evidenti in questa circostanza.

In teoria bisognerebbe scorrere le graduatorie basandosi solo sul profilo richiesto e non sulla persona, ignorato il principio di imparzialità dovrebbe contraddistinguere l’operato della pubblica amministrazione.

Nel caso di Amaro, appare evidente la scorrettezza e la malafede, dato che non si è provveduto ad assumere subito, lasciando vuoto un posto lasciato libero da un pensionamento. Il sindaco ha atteso l’assunzione fino a quando la De Giudici non fosse entrata in graduatoria. Di solito bisognerebbe rispettare le graduatorie e finire quelle esistenti.

C’erano graduatorie vigenti che non sono state prese in considerazione dal sindaco Laura Zanella, quindi persone discriminate in base ad una valutazione esclusivamente soggettiva. Un illecito clamoroso che rende ancora più Amaro il comune carnico. Carnia infetta, regione malata.