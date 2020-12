RapinaUdine Exxx…Polzive!!! Cosa c’è dietro il caso degli 8 ufficiali abusivi? Viene a galla lo scambio elettorale. Una polpetta avvelenata che finisce sul tavolo della neo segretaria Finco. Trema il Palazzo. Esclusivo.

Dietro la rapina degli 8 ufficiali della Polizia locale di Udine, inquadrati solo per titolo e non per parte economica, sta filtrando un retroscena melmoso che fa tremare il palazzo. Perchè l’avvocatura del comune di Udine e l’assessora ai contenziosi sistemata dai Patrioti, si sono fermati all’appello? Il comune avrebbe chiesto indietro il “surplus” ricevuto illecitamente dagli 8, ma tutto s’incaglia. C’è un sospetto che tracima lungo via Girardini e piazzetta del Lionello: quello di un rimpallo di pratiche fra gli uffici e la poca volontà di affrontare la questione.

Si tratta del caso degli 8 agenti della Polizia Locale di Udine promossi ufficiali solo sulla carta e non ai fini dell’inquadramento retributivo. Quali “accomodamenti” sono concentrati nel consapevole “disinteresse” della maggioranza per il vantaggio economico ottenuto dagli 8 furbetti 〈Nomi in calce〉? La melma sale e pare che il magheggio sia il frutto di un clamoroso voto di scambio architettato nella fase pre elettorale del 2018. Una lunga negoziazione fra il centrodestra, un comandante di Polizia Locale e una decina di imboscati. L’avvocato del comune ha scaricato la pratica sulla responsabile dell’unità organizzativa, l’ex assessora al personale e ora ai contenziosi, Silvana Olivotto, paradigma dei ruffiani di Fratelli d’Italia in Friuli, ha rinunciato e passato il bubbone all’assessore al personale Cigolot, area Zanin. Nel frattempo, il segretario generale Cipriano è andato in pensione e il sindaco Fontanini esulta per aver portato a Udine il comandante più assente della storia friulana: Del Longo. Centrodestra irriconoscibile. Nel ventilatore, finisce suo malgrado, anche Francesca Finco, la neo segretaria generale che ha preso il posto di Cipriano. Nell’aprile dello scorso anno, l’Associazione Sindacati Autonomi CISAL/FialpRegione, CISAL/FialpEELL, S.A.Po.L.FVG, S.A.D.E.P., C.I.U., ALPIS ZUJST FVG, D.I.R.E.R, C.S.A. scrisse una lettera di richiesta chiarimenti su reinquadramento di 8 dipendenti in categoria PLB, riconoscimento agli effetti economici della anzianità di servizio. I destinatari erano: il Sindaco di Udine On. Pietro Fontanini, l’Assessore ai Contenziosi, Personale, Ambiente avv. Silvana Olivotto, il Segretario Generale avv. Carmine Cipriano del Comune di Udine e il Comandante della Polizia Locale, dott. Eros Del Longo. Nessuna risposta.

Il mese di ottobre 2019 la responsabile Contin redigeva una determina di facciata in cui chiedeva il recupero degli arretrati.

«Ritenuto pertanto che l’intero ammontare delle retribuzioni erroneamente erogate sarà recuperato dal Comune di Udine mediante trattenuta in busta paga anche degli arretrati 〈…〉, determina di procedere nei confronti dei dipendenti del Comune di Udine citati al recupero delle somme sopra riportate e di provvedere al recupero suddetto mediante rateizzazione dal mese di ottobre 2019 con rate da € 300,00 ciascuna».

Nessun recupero. Gli 8 agenti inquadrati ufficiali solo agli effetti del grado, sono i seguenti:

Giulio Dri, cocco dell’assessore Ciani, candidato con la Lega alle ultime comunali e per questo premiato come Responsabile Unità semplice Pronto Intervento e Viabilità.

Maria Giuseppa Florio, Responsabile Unità semplice contenzioso (protagonista di una triste vicenda di scroccamento di creme di bellezza in via Battistig, video a disposizione).

Massimo Nardin, Responsabile Unità Semplice Infortunistica.

Magda Petri, Responsabile Unità semplice Polizia Amministrativa.

Francesca Maria Verettoni, Unità semplice Polizia Edilizia e Veterinaria.

Sergio Renzo Stafuzza, Vice Commissario responsabile Unità semplice polizia Ambientale.

Daniele Cossero ed Elvio Fain, imbucati al 3° piano presso gli uffici di polizia giudiziaria di Udine.