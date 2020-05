RapinaUdine Exxx…Polzive!!! Manicomio Friulano. Fontanini continua a erogare spettanze non dovute agli 8 ufficiali abusivi della Polizia Locale. L’Uti chiede al comune la restituzione delle mesate arretrate. Esclusivo.

La rapina è fallita, ma paga Pantalone. L’Uti Friuli Centrale chiede la restituzione delle spettanze mensili erroneamente pagate agli 8 filibustieri. Si tratta di 25 mila euri su un totale di circa 50mila. Resa dei conti in Uti, mentre Fontanini, comune di Udine, continua a pagare.

Esaltati, minacciosi, indisponenti, arroganti e maleducati. Le sfuriate della Polizia Locale di Udine contro i cittadini in questi giorni di repressione, erano condotte soprattutto dai vigili che hanno ottenuto il titolo di ufficiali senza alcun concorso. Sono gli abusivi che ricevono l’indennità di grado illegittimamente. Fontanini è spaesato, come il resto della truppa dei disordinati di palazzo. Chi sono i magnifici 8 che continuano a ricevere le indennità di ufficiali abusivamente?

L’abusivo Giulio Dri, zoppetto leghista candidato alle ultime comunali e per questo premiato, è il Responsabile Unità semplice Pronto Intervento e Viabilità imbucato da Ciani,

Daniele Cossero ed Elvio Fain imbucati al 3° piano presso gli uffici di polizia giudiziaria di Udine,

Maria Giuseppa Florio Responsabile Unità semplice Contenzioso. (protagonista di una triste vicenda di scroccamento di creme di bellezza in via Battistig, video a disposizione)

Massimo Nardin, Responsabile Unità Semplice Infortunistica,

Magda Petri, Responsabile Unità semplice Polizia Amministrativa,

Francesca Maria Verettoni, Unità semplice Polizia Edilizia e Veterinaria,

Sergio Renzo Stafuzza, Vice Commissario responsabile Unità semplice polizia Ambientale.

Il totale che gli 8 vigili abusivi devono restituire al comune è di circa 50mila euri che salgono mese dopo mese. Il comune paga e i filibustieri tacciono, consapevoli della copertura leghista a palazzo (Dri era in lista con Lega) e sperano di non restituire le maggiorazioni determinate dall’inquadramento da ufficiali codificato solo agli effetti giuridici e non al trattamento economico. In pratica gli 8 continuano a tirare i soldi e stanno zitti, coperti da Fontanini, Contin, Ciani, Cigolot, Cipriano e Del Longo. Centrodestra irriconoscibile, disordine amministrativo scandaloso.