Referendum Exxx…polzive!!! Voci Libere dal Friuli: i friulani Stabile, Dal Mas e altri 6 senatori di Forza Italia fanno rinviare il deposito delle firme per il taglio dei parlamentari. Scenari imprevedibili, trema il Conte 2. Esclusivo

La senatrice Laura Stabile sta rientrando da Roma e riesce solo a confermare che ha ritirato la firma sul quesito referendario che oggi andava depositato in Cassazione.

Si aprono scenari imprevedibili dopo il ritiro di 8 firme pesanti in calce alla richiesta di convocazione di un referendum confermativo sul taglio dei parlamentari. I protagonisti, passati recentemente con la fondazione “Voce Libera” che fa capo alla forzista Mara Carfagna, sono i friulani Laura Stabile e Franco Dal Mas, senatori eletti in quota Forza Italia. Il senatore di Forza Italia, Andrea Cangini, spiega che “ora è necessario chiedere un nuovo appuntamento alla Cassazione”. Sarebbero otto i senatori di Forza Italia, dell’area vicina a Mara Carfagna, guidati da Massimo Mallegni che hanno ritirato la firma dalla richiesta di referendum sul taglio dei parlamentari. I promotori della raccolta, a quanto si apprende, stavano chiudendo il verbale, quando Mallegni ha bloccato l’operazione, dando vita ad una discussione. Il verbale è stato quindi bloccato, così come la consegna. Sempre a quanto si apprende, anche tra i senatori del Pd che hanno firmato è in corso una riflessione, dopo l’intesa con M5s sulla legge elettorale. Le firme devono essere raccolte e verbalizzate entro domenica 12 e possono essere consegnate in Cassazione anche il 13. Il referendum serve a chiamare i cittadini a votare sulla riforma voluta dai 5Stelle, che taglia di un terzo il numero di deputati e senatori. Dovrebbe essere scontata la vittoria del sì, ma sino a quando non si terrà il referendum non entrerà in vigore la riforma e se si tornasse al voto in tempi brevi la stessa non si applicherebbe. I rimbalzi dal transatlantico riportano diverse versioni, non ultima quella di un fragoroso ribaltone. Il caos attorno ai 5Stelle rende la vita difficile anche al PD e un “soccorso di legislatura” da parte dei “Responsabili” sarebbe un elemento fondamentale per una nuova maggioranza e un nuovo governo. “Giuseppi” The End. Il suo tramonto parte dal Friuli.