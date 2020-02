RegioneFuturaFVG Exxx…Polzive!!! Sbrego Autonomista sull’asse Udine-Pordenone. Gianni Sartor (13% a Zoppola): “Vengo a sapere che il movimento per cui sono stato eletto non c’è più”. Rimbalza il caso Manzan a Udine. Esclusivo.

La “girata” di Tondo a Saro in occasione della presentazione alla stampa del nuovo movimento “Regione Futura” avvenuta ieri a Udine, ha provocato uno sbrego politico dalle conseguenze inimmaginabili. Le protocolla sulla piazza più famosa d’Italia il consigliere comunale di Zoppola (Pn), Gianni Sartor. Il consigliere, alle ultime elezioni comunali era il candidato sindaco con la lista “Autonomia Responsabile di Tondo per Sartor”. Ha ottenuto un risultato straordinario, oltre il 13%. Un successo. Lo stesso Sartor, completamente all’oscuro delle intenzioni della doppiolavorista segretaria politica Giulia Manzan, ha consegnato stasera alla pagina telematica un messaggio politico devastante: “Vengo a sapere dai giornali che il Movimento con il quale mi sono presentato alle Comunali (AR), non esiste più”. Il consigliere comunale di Zoppola puntualizza: “Secondo voi cosa dovrei fare? Certamente – conclude – non ho intenzione di mescolarmi con un socio discutibile”: Chi sarà il socio discutibile che irrita Sartor?

Il punto è spigoloso. Tant’è che lo stesso consigliere pubblica sulla sua pagina una foto emblematica del simbolo di AR con un gigantesco punto interrogativo al centro. Lo sbrego è doloroso. Se, secondo uno dei più validi esponenti regionali di AR, il movimento dovesse trovarsi in una fase di evaporazione o di fusione, le fughe verso altri lidi sarebbero inevitabili. In questo senso incombe la questione giunta Udine. In che quota viene “pesata” la doppiolavorista assessora Giulia Manzan? Non a caso, proprio stamattina a Canebola (Ud) per le celebrazioni della strage di Porzùs, alcuni consiglieri regionali bisbigliavano nell’orecchio di Vestaglia Fontanini: “Come fai adesso con Saro in giunta?” Evidente il riferimento alla Manzan, che da ieri è finita sulla graticola, dopo l’abbraccio fra Tondo e Saro.